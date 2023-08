De nieuwste bètaversie van WhatsApp op Android heeft een gloednieuwe voice chat-functie. Maximaal 32 personen kunnen meedoen per sessie.

Mocht de nieuwe feature ook in de conventionele WhatsApp belanden, dan is er een nieuw alternatief voor dezelfde mogelijkheid in Discord en Slack. Ook de Messenger-app van moederbedrijf Meta heeft deze optie.

Een klein golf-icoontje laat zien dat de nieuwe feature voor de bètatester in kwestie beschikbaar is. In tegenstelling tot een normaal telefoontje in WhatsApp gaat er geen beltoon af. In feite is het concept vergelijkbaar met een chatroom in Discord, in de zin dat men er dynamisch in en uit kan stappen.

Ook end-to-end encrypted

WhatsApp schroomt er al sinds jaar en dag niet voor om de end-to-end functionaliteit van de chatberichten op het platform te benadrukken. Hetzelfde geldt voor de nieuwe voice chats. Het breidde onlangs deze privacy-gerichte opties uit met een Chat Lock-mogelijkheid. Ook kan het sinds kort spamoproepen stil houden.

De laatste maanden zijn er in rap tempo veel nieuwe features toegevoegd aan het communicatieplatform. Zo voegde het eind juli de optie toe om geïntegreerde videoberichten te versturen.

Het zakelijke platform, WhatsApp Business, kent eveneens steeds meer functionaliteit.