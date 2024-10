Zoom AI Companion wordt slimmer, maar personalisatie kost extra

Zoom AI Companion wordt in de tweede versie meer aanwezig, met een vergrote kennisdatabase. Een belangrijk onderdeel van de aankondiging is de uitbreiding van de mogelijkheden van koppelingen met apps van derden. Van die koppelingen zijn alleen deze met Microsoft- en Google-apps gratis. Verdere koppelingen personaliseren de tool, maar dat kost de gebruiker ook geld.

Zoom kondigt vandaag de tweede versie aan van AI Companion. De AI-tool is beschikbaar sinds september 2023. Door de update krijgt de AI een meer centrale plaats in Zoom Workplace, door middel van een interactief zijpaneel.

Verder krijgt AI Companion nieuwe inzichten doordat het informatie kan halen uit nieuwe bronnen. Als eerste krijgt het de mogelijkheid om mee te volgen waar gebruikers naar kijken binnen Zoom Workplace. Deze contextuele informatie kan zorgen voor een nuttiger antwoord bij gebruikers die tegen spontane problemen aanlopen.

Ten tweede komt er een bredere koppeling met databronnen. Zo kan AI Companion interacties ophalen uit Zoom Workplace en wordt het mogelijk Microsoft Outlook, Gmail en Google Agenda te koppelen. Met deze koppeling kan de AI-chatbot op alle momenten data uit deze bronnen halen. Het is ook mogelijk AI Companion zelf documenten van Microsoft Office en Google Docs te voeden om hierbij de nodige hulp van de AI te krijgen.

Zoom AI Companion biedt hulp bij documenten waar je toegang toe verleent. Het zijpaneel is voortaan de vaste plaats van AI Companion binnen Zoom Workplace. Bron: Zoom

Tot slot geeft Zoom zijn AI-tool toegang tot het internet. AI Companion 2.0 wordt in de komende weken geïntegreerd. De functionaliteiten zijn beschikbaar in betaalde Zoom-accounts zonder extra kosten.

Betaalde verbeteringen

Naast de gratis verbeteringen kan AI Companion nog meer inspelen op de specifieke noden van ieder bedrijf door betaalde add-ons. Dit geeft de mogelijkheid koppelingen te maken met een veel groter aanbod van apps van derden. De tools van Atlassian, Glean, Workday, Zendesk, ServiceNow, Box, Asana en HubSpot zijn alvast te koppelen.

Bron: Zoom

Aan de berg informatie die AI Companion op dat moment reeds over je bedrijf verzamelt, kan nog meer personalisatie worden toegevoegd. De AI kan op die manier het bedrijfsjargon leren en alle verslagen van voorgaande vergaderingen in zich opnemen. Met al deze personalisatie zou de AI-tool taken moeten kunnen uitvoeren zoals een werknemer die al jarenlang bij het bedrijf werkt.

AI-tool helpt proactief

Met de tweede versie moet AI Companion een AI-tool worden die proactief taken uitvoert en aanvoelt waar het relevante output kan aanleveren aan de gebruiker. Een gebruiker die bijvoorbeeld in de meeting agenda voor deze week zit te kijken, krijgt als een soort persoonlijke assistent van AI Companion een overzicht van de belangrijkste meetings die voor vandaag gepland staan. Bekijkt de gebruiker vervolgens welke dagen hij of zij volgende week op kantoor zal zijn in Workspace Reservation, dan geeft de assistent aanbevelingen op basis van de kalenders van collega’s.

Bron: Zoom

Op die manier zit de AI-tool verweven in alle onderdelen van Zoom Workplace. In de eerste versie konden gebruikers kennismaken met AI en hier gebruik van maken als zij een concrete vraag stelden. Dat narratief draait nu steeds meer om, waar de AI proactief handelt en hulp aanbiedt voordat deze gevraagd wordt. Zoom hangt aan deze proactieve assistent nog de naam Zoom Tasks, al is het eigenlijk gewoon de tweede versie van de AI Companion.

“Nieuw mogelijkheden zoals AI Companion 2.0 en AI-first Zoom Tasks zijn ontworpen om de manier waarop je werkt te veranderen. Dit door informatie vanuit je hele dag te combineren en te laten werken voor je. Het helpt je de ruis van de lijn te halen en je gelukkig te laten werken”, vertelt Smita Hashim, Chief Product Officer bij Zoom.

Concrete hulp

De nieuwe updates en mogelijkheden die tot nu toe zijn opgenoemd, moeten AI Companion een tool maken die opdrachten afhandelt zoals een werknemer van het bedrijf. Concrete toepassingen en use-cases zijn er, maar zijn tegelijk erg beperkt.

Ten eerste is er een hulp voor persoonlijke ontwikkeling van competenties. Tot slot moet de AI-tool Zoom Clips een eenvoudiger te hanteren functie maken. Met Zoom Clips is het mogelijk zowel video als scherminhoud op te nemen. Met AI Companion kunnen bedrijven een AI-gegeneerde avatar inzetten om een video te maken. Gebruikers hoeven de AI alleen het script te bezorgen.

Om extra databronnen toe te voegen en gebruik te kunnen maken van de AI-tool in Zoom Clips, is een add-on nodig. De kosten hiervoor zijn twaalf dollar per gebruiker, per maand. Het zal overigens nog tot de eerste helft van 2025 wachten zijn totdat deze add-ons beschikbaar komen.

