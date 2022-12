Micro Focus lanceert HCMX FinOps Express. De SaaS-oplossing brengt de public cloud-uitgaven van een organisatie in kaart, herkent onnodige capaciteit en vergelijkt producten van cloudproviders om kosten te besparen. HCMX FinOps Express is direct beschikbaar.

Public cloud-uitgaven nemen wereldwijd toe. Het belang van kostenbeheer, ook wel bekend als cloud spend management, groeit mee. Providers als Google, AWS en Microsoft ontwikkelen tools voor het optimaliseren van uitgaven, maar de tools houden zelden rekening met het aanbod van concurrenten. Met HCMX FinOps Express neemt Micro Focus de rol aan van een bemiddelaar.

HCMX FinOps Express

Allereerst creëert de SaaS-oplossing een overzicht van alle clouduitgaven van een organisatie. Een centraal dashboard maakt de kosten van Google, AWS en Microsoft inzichtelijk. Vervolgens wijst de oplossing op capaciteit die niet of weinig wordt gebruikt. De controle helpt bij het vinden en aanpassen van onnodige investeringen.

Clouduitgaven kunnen worden gekoppeld aan projecten, business units of teams. Het categoriseren van kosten creëert overzicht. Daarbovenop stelt de oplossing organisaties in staat om budgetten in te stellen voor projecten en teams. Als gevolg zijn uitgaven snel te controleren.

De oplossing is interessant voor zowel kostenbeheer als inkoop. HCMX FinOps Express maakt het mogelijk om het productaanbod van grote cloudproviders in een enkele catalogus weer te geven. Organisaties kunnen de catalogus zelf samenstellen, bijvoorbeeld door dure of niet-compliant producten uit te sluiten. Vervolgens kunnen teams de catalogus gebruiken om cloudcapaciteit in te kopen.

Het idee is dat een organisatie tijdens het samenstellen van de catalogus alle ongewenste producten uitfiltert. Als gevolg kunnen teams cloudcapaciteit inkopen zonder een controleur of andere afdeling te hoeven raadplegen.

Micro Focus HCMX

HCMX FinOps Express is niet het eerste product voor cloud spend management. Spot, een dochterbedrijf van NetApp, maakt het al jaren mogelijk om investeringen in cloudproviders te optimaliseren. Andere voorbeelden zijn CloudZero en Flexera.

De oplossing is een onderdeel van HCMX, een portfolio van Micro Focus met producten voor hybrid cloud management. We schreven onlangs een uitgebreid artikel over de inhoud en het doel van HCMX. FinOps Express is direct beschikbaar.