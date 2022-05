Veeam heeft tijdens VeeamON een preview getoond van Backup & Replication V12. De nieuwe versie komt met nieuwe features voor cloud, security en enterprises.

CTO Danny Allan benadrukt tijdens de onthulling de mogelijkheid om met Veeam data in de hybrid cloud veilig te backuppen en herstellen. “Veeam maakt het voor organisaties mogelijk om confidentieel naar de cloud te gaan en lock-in te vermijden met cloud-mobiliteit. Dat is de definitie van Modern Data Protection.”

Uitbreiding van Modern Data Protection

Om Modern Data Protection verder uit te bouwen, komen er nieuwe features naar Backup & Replication. Versie 12 staat direct wegschrijven naar object storage en cloud-gebaseerde agents toe. Daarnaast maakt de nieuwe versie het mogelijk om overal immutability toe te passen, waardoor hackers veel moeilijker bij backups kunnen komen. Veeam geeft aan dat immutability leidt tot meer controle en bescherming. Na een ransomware-aanval kan sneller hersteld worden.

Ook is er een grotere rol voor Kasten, het Kubernetes data management-platform van Veeam. Kasten by Veeam K10 V5.0 biedt aanvullende features om Kubernetes security te verbeteren, onder meer door shift-left toe te passen voor databescherming. Meer daarover vind je in ons losse artikel.

Backup voor Salesforce

Tijdens VeeamON is ook bekendgemaakt dat Backup for Salesforce er aan zit te komen. Veeam gebruikt deze backup-optie intern al, maar wilde het pas publiek beschikbaar maken als het goed genoeg voor klanten is. Het Salesforce backup-product is daardoor bij de release eigenlijk al veel versies verder dan V1, begrepen we van Veeam.

Bij Backup for Salesforce belooft Veeam controle en flexibiliteit. “Bezit je data, voorkom backup- en storage lock-in en deploy je backup-omgeving waar je ook voor kiest”, aldus Veeam. Daarnaast is de Salesforce-toepassing door middel van native API’s gebouwd voor het CRM-platform. Bedrijven kunnen zo Salesforce-records, -fields, -files en -metadata herstellen. Het nieuwe product moet helpen bij bescherming tegen menselijke fouten, integratieproblemen en andere veelvoorkomende Salesforce-dataverliesscenario’s.

Microsoft 365

Tot slot komt Veeam met nieuwe monitoring- en reportingmogelijkheden voor Backup for Microsoft. Dit is een van de populairste Veeam-producten om Microsoft 365-data te beschermen. Er komen enterprise-features bij dankzij een integratie met Veeam ONE, waardoor systemen en infrastructuur kunnen blijven draaien dankzij intelligence.

Veeam Backup for Microsoft 365 V7 biedt opties voor meer visibility. Bedrijven hebben een enkel zicht op alle Microsoft 365-backuparchitectuur en -componenten. Ook zijn er real-time alerts om snel datakwetsbaarheden op te lossen.

Het is de bedoeling dat de oplossingen dit jaar nog beschikbaar worden, al is een exacte datum nog niet bekend.