IBM heeft onlangs data observability-startup Databand.ai overgenomen. Hiermee beschikt Big Blue over meer technologie voor het fixen van problemen van data, zoals het verbeteren van de kwaliteit van gegevens.

De overname van het Israëlische bedrijf moet IBM helpen meer oplossingen te bieden voor big data. Vooral omdat bedrijven steeds meer afhankelijk worden van big data voor hun zakelijke beslissingen. Zij zijn gebaat bij oplossingen waarmee zij de ‘gezondheid ‘van hun data kunnen inzien, mogelijke problemen identificeren en ze oplossen. Uiteindelijk leidt het tot betere beslissingen en kostenbesparingen.

Technologie Databand.ai

Databand.ai heeft een open en uitbreidbare onderzoeksmethode ontwikkeld waarmee dataspecialisten in staat zijn meer inzicht te krijgen in hun data-infrastructuur en dit inzicht ook te integreren in andere oplossingen. De data observability-technologie gebruikt historische trends voor het berekenen van statistieken over data workloads en data pipelines bij de bron. Hiermee wordt vervolgens bepaald of de data correct werkt en waar zich mogelijk problemen kunnen voordoen.

Integratie in Instana en Watson Studio

De overname door Big Blue moet er verder voor zorgen dat de technologie meer wordt geïntegreerd in open source- en commerciële oplossingen voor de huidige IT-stack. Daarnaast geeft IBM bedrijven de mogelijkheid de technologie af te nemen als SaaS-dienst of via een (on-premises) abonnement.

De technologie van Databand.ai zal in specifieke IBM-diensten en -tooling worden geïntegreerd. Het overgenomen bedrijf wordt onderdeel van IBM’s Data and AI-divisie. Denk daarbij aan IBM Observability by Instana APM en IBM Watson Studio. Hiermee worden de data observability-mogelijkheden van deze oplossingen uitgebreid.

Financiële details zijn niet bekendgemaakt.

Tip: IBM neemt applicatie monitoring-startup Instana over