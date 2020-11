IBM neemt applicatie monitoring-startup Instana over

IBM neemt Instana over, een specialist in applicatiemonitoring. Big Blue wil de technologie gaan integreren in zijn eigen Watson AIOps-platform. Ook staat een eerste gezamenlijk product op de planning.

Met de aangekondigde overname krijgt Big Blue een specialist in handen op het gebied van het in de gaten houden van de gezondheid van applicaties en workloads. De technologie van Instana maakt het mogelijk om binnen hybrid omgevingen, zowel on-premises als cloudomgevingen, technische problemen op te sporen die de gebruikservaring kunnen beïnvloedden. Denk daarbij aan bijvoorbeeld latency spikes die applicaties traag laten werken of processing errors die door software bugs worden veroorzaakt.

Ook biedt het platform voor vele workloads mogelijkheden als geautomatiseerde continue integratie en continuous delivery voor het uitbrengen van nieuwe code. Daarnaast biedt de technologie van Instana ook meer inzicht in workloads die op IBM-mainframes draaien.

AI- en machine learning-mogelijkheden

IBM krijgt met de overname ook meer mogelijkheden voor AI-oplossingen en -toepassingen. Naast het tonen van informatie over de prestaties van applicaties, gebruikt het Instana-platform machine learning om patronen te ontdekken. Deze technologie maakt het mogelijk om een kaart te maken van alle verschillende onderdelen van applicaties en automatisch de visualisatie aan te passen wanneer een onderdeel verandert.

Op deze manier kunnen beheerders zien hoe de onderdelen van applicaties van elkaar afhankelijk zijn bij het oplossen van problemen. Dit maakt het identificeren van het component dat het probleem veroorzaakt makkelijker. Ook kunnen de machine learning-modellen in sommige gevallen automatisch de oorzaak van het probleem bepalen.

Integratie in Watson AIOps-platform

De AI-technologie die Instana met zich meebrengt, gaat Big Blue integreren in zijn eigen Watson AIOps-platform. Met dit platform kunnen beheerders een indruk krijgen hoe de infrastructuur van hun bedrijf normaal werkt. Het platform stuurt hen, wanneer er afwijkingen worden gedetecteerd, automatisch een alert met aanbevelingen over hoe het probleem moet worden opgelost.

Eerste gezamenlijke product

Verder staat er ook nog een eerste gezamenlijk product op de rol, zo geeft Instana aan. Dit moet een soort ‘automatische piloot’ voor DevOps worden. Meer concreet is het een systeem dat AI en machine learning gebruikt om veel van het handmatige werk van DevOps-specialisten te automatiseren. Bijvoorbeeld taken als het oplossen van problemen, releases terugdraaien en het automatisch schalen om throughput en kosten te optimaliseren.

Financiële details over de overname zijn niet bekendgemaakt.