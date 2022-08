TIBCO heeft zijn iPaaS-oplossing TIBCO Integration uitgebreid met nieuwe functionaliteit. De oplossing moet meer functionaliteit bieden voor de integratie van applicaties, data en devices in hybride omgevingen.

Met nieuwe functionaliteit wil TIBCO bedrijven helpen bij het automatiseren van processen en de integratie van digitale assets in de hele organisatie. Zo kunnen bedrijven sneller reageren op markttrends en aantrekkelijker zijn voor bestaande en nieuwe klanten.

Nieuwe functionaliteit

De in TIBCO Cloud Integration toegevoegde functionaliteit draait om de toevoeging van meer intelligentie aan de oplossing. Deze intelligentie, van ontwerp tot uitrol, helpt ontwikkelaars bij het ontwikkelen van integraties op basis van smart guidance. Andere verbeteringen helpen met het versnellen van data-integratie door op AI/ML gebaseerde smart mappingtechnologie of het geven van mapping-aanbevelingen op basis van deep learing van de mapping-keuzes van ontwikkelaars.

Daarnaast helpt een nieuwe API Modeler bedrijven met het eenvoudig ontwerpen van AsyncAPI’s for Apache Kafka. Hiermee kunne teams zonder problemen event-driven API’s delen en ontdekken op basis van een ingebouwde registry in het TIBCO Cloud-platform. Hiervoor is geen zelfontwikkelde code meer nodig. Andere toegevoegde functionaliteit in de nieuwste versie van TIBCO Cloud Integration omvatten unified beslisbeheer en mogelijkheden voor governance.

Verdere integratieplannen

TIBCO is van plan de functionaliteit van TIBCO Cloud Integration verder uit te breiden. Hiervoor is het een samenwerking aangegaan met het bedrijf Automation Hero. Functionaliteit die in samenwerking met deze speler wordt ontwikkeld, zijn intelligente automatiseringsmogelijkheden voor het verwerken van documenten. Hiermee kunnen bedrijven meer waardevolle data in het platform integreren.

