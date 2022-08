MariaDB neemt CubeWerx over, waarmee het de beschikking krijgt over technologie voor geo-informatie. Het is de bedoeling dat de mogelijkheden toegevoegd worden aan de beheerde clouddienst MariaDB SkySQL.

CubeWerx heeft het Stratos Geospatial Platform ontwikkeld. Met het platform kunnen organisaties geo-informatie laden, beheren en analyseren. Stratos maakt het mogelijk om services te maken op basis van de geo-informatie, bijvoorbeeld op basis van een luchtfoto.

MariaDB ziet dit soort data steeds belangrijker worden voor bedrijven. Zo dragen nieuwe drones, satellieten en sensoren bij aan het groeiende volume locatie- en beelddata. “Het biedt bedrijven een unieke kans geo-informatie te integreren in hun applicaties, om diensten en mogelijkheden te bieden die ze eerst niet konden”, aldus de databasespeler.

“De gebruikstoepassingen zijn eindeloos – van kaartdiensten voor alles van locatiebewustzijn tot route-optimalisatie, tot applicaties die de nauwkeurigheid van voorspellingen, voorraadbeheer en zelfs aandelenhandel verbeteren”, ziet MariaDB.

API’s

Softwareontwikkeling waarbij geo-informatie gebruikt wordt, is volgens MariaDB in de afgelopen jaren veranderd. Developers gebruiken nu vooral kant-en-klare geospatial libraries en web API’s. Deze aanpak is eenvoudig en versimpelt ook het integratieproces met applicaties.

MariaDB wil met CubeWerx ontwikkelaars dan ook moderne standaard API’s bieden. CubeWerx beheert data in tiers, voor grote schaal en hoge prestaties. Het gebruikt MariaDB om veelgebruikte vector data (zoals een geolocatie) te beheren. Ook wil het intelligente caching realiseren, terwijl vertrouwd wordt op ongelimiteerde cloud storage voor omvangrijke raster data (zoals satellietbeelden). Door de aanpak wordt datavolume niet langer als beperkende factor gezien en kan geo-informatie ongelimiteerd groeien.

Met de technologie van CubeWerx kan MariaDB beter de strijd aan gaan met concurrentie. Spelers als CockroachDB en MongoDB voegden eerder met updates geo-informatiefuncties toe aan hun software.

Het is niet bekend wat MariaDB voor CubeWerx betaalt.

