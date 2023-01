Cloudian heeft in een nieuwe investeringsronde 55 miljoen euro (60 miljoen dollar) opgehaald. Het nieuwe kapitaal wil Cloudian inzetten voor het uitbreiden van de hybrid cloud-functionaliteit en verdere groei. Bob Griswold wordt de nieuwe Chairman of the Board.

De nieuwe investeringsronde stond onder leiding van durfinvesteerder Digital Alpha. Andere investeerders zijn Eight Roads Ventures Japan, INCJ, Intel Capital, Japan Post Investment, Silicon Valley Bank, Tinshed Asia en Wilson Sonsini Investments. In totaal heeft Cloudian via investeringen 233 miljoen dollar opgehaald.

Uitbreiding hybrid cloudfunctionaliteit

De nieuwe investering gaat de databeheer- en object storagespeler vooral gebruiken voor het uitbreiden van de mogelijkheden van zijn platform voor hybrid cloud. Volgens Cloudian blijkt uit onderzoek dat tegen 2025 de overgrote meerderheid van het aantal workloads cloudtechnologie gebruikt. Hierdoor ontstaat er een grotere vraag naar een multicloudinfrastructuur met een unified databeheerplatform voor deze applicaties.

Ook wordt de investering gebruikt voor de verdere groei van het bedrijf.

Bob Griswold nieuwe Chairman of the Board

Naast de bekendmaking over de nieuwe investering, presenteert Cloudian Bob Griswold als nieuwe voorzitter van de raad van bestuur. Griswold werkte onder meer bij HPE, Seagate en Cisco. De nieuwe voorzitter is zeer enthousiast over zijn komst, zeker nu het bedrijf op een cruciaal punt staat in zijn ontwikkeling. Zijn enthousiasme gaat zelfs zover dat hijzelf in het bedrijf heeft geïnvesteerd.

