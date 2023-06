Informatica gaat Privitar overnemen. Door de overname worden de mogelijkheden voor veilige datatoegang, dataprivacy en beleidsbeheer van Privitar toegevoegd aan het Data Management Cloud-platform van Informatica.

Informatica kondigt deze week aan Privitar te willen overnemen om de geavanceerde toegangscontroles en herstelmogelijkheden voor dataprivacy en -beveiliging van het bedrijf te benutten. Deze functionaliteit wordt toegevoegd aan Informatica’s AI-gebaseerde Intelligent Data Management Cloud (IDMC) platform.

Privitar is een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde leverancier van software voor databeheer, toegang en privacy. Privitar “stelt organisaties in staat om het ethisch en veilig gebruik van data binnen bedrijven te democratiseren”, aldus de aankondiging. Het bedrijf biedt auditeerbare en compliant toegang tot data assets. Ze voldoen aan belangrijke voorschriften zoals de General Data Protection Regulation (GDPR) van de EU.

Beheer van gegevenstoegang cruciaal

Naarmate het aantal hybride en multi-cloudomgevingen toeneemt, is het beheer van gegevenstoegang een cruciale oplossing geworden om gebruikers te helpen bij het opstellen, afdwingen en bewaken van het gegevensbeleid. Voor de nabije toekomst blijft Privitar een standalone product. Op lange termijn is het echter de bedoeling om het te integreren met IDMC, vertelde een woordvoerder aan SiliconANGLE.

De toevoeging van Privitar’s oplossing voor het beheer van gegevenstoegang en privacy aan het IDMC-platform zal “kritieke, snelgroeiende use cases ondersteunen rond cloud analytics, governance, data mesh en datamarktplaats”, aldus Informatica.

“Data governance en verantwoord gebruik van data is een groeiende prioriteit voor grote bedrijven, maar vereist maar al te vaak het inruilen van flexibiliteit en self-service”, zegt Amit Walia, Chief Executive Officer bij Informatica.

Klanten zijn inderdaad steeds meer op zoek naar mogelijkheden om het gebruik van data verder in hun organisatie te democratiseren. Dit betekent dat het steeds belangrijker wordt om op eenvoudige wijze de toegang te controleren, data te beschermen en beleidsregels af te dwingen. Door gebruik te maken van de kracht van de CLAIRE AI-engine in combinatie met de mogelijkheden voor datatoegangsbeheer van Privatar, kan Informatica IDMC de toepassing van op beleid gebaseerde privacy- en toegangscontroles automatiseren. Daarnaast kan het helpen het gebruik van beheerde en vertrouwde data in de hele organisatie te versnellen, aldus het bedrijf.

Financiële details over de overname zijn niet bekendgemaakt. De overname is onderhevig aan bepaalde voorwaarden. De overname zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2023 worden afgerond.

