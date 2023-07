Alle Belgische klanten van InfluxData zijn hun data kwijt. Dat mag volgens het bedrijf geen verrassing zijn, omdat klanten op verschillende momenten werden ingelicht over het stopzetten van de dienstverlening in België. De data werd onmiddellijk na het afsluiten van de Belgische regio’s verwijderd en dat veroorzaakt problemen en paniek.

InfluxData haalde zijn InfluxDB Cloud-dienst weg uit België en Australië. Volgens het bedrijf hebben economische redenen tot de beslissing geleid om de dienst stop te zetten op 30 juni. De stopzetting komt er niet van de ene op de andere dag. Paul Dix, CTO van InfluxData, schrijft in een blog dat klanten van deze beslissing op de hoogte werden gesteld op 23 februari, 6 april en 15 mei.

Voor de klanten komt het nieuws totaal uit de lucht gevallen. Verschillende organisaties laten hun noodkreten los op het forum van het bedrijf en melden hun data kwijt te zijn.

Data al verwijderd

Volgens de klanten is er stevig wat mis gegaan in de communicatie. Dix haalt aan dat er via verschillende wegen contact is gezocht, maar geeft toe dat het bedrijf niet tot het uiterste is gegaan: “Achteraf gezien was het te optimistisch om te veronderstellen dat de e-mails, een melding van sales en een webnotificatie voldoende zouden zijn om ervoor te zorgen dat alle gebruikers op de hoogte waren van de meldingen en ernaar zouden handelen.”

Waar hij in de laatste zin op doelt, is dat klanten zelf actie hadden moeten ondernemen om hun data tijdig te verhuizen. Bij het afsluiten van de clouddienst, ging alle data namelijk gelijktijdig in rook op.

Nu klanten de memo misten over het einde van de dienstverlening, zitten organisaties met hun handen in het haar. De blog kan de zorgen niet wegnemen: “Ons technische team onderzoekt of ze de laatste 100 dagen aan gegevens voor GCP Belgium kunnen herstellen. Het lijkt er op dit moment op dat voor AWS Sydney-gebruikers de gegevens niet langer beschikbaar zijn.”

‘We leren hieruit’

Dix zegt dat de organisatie zijn lesje heeft geleerd en de communicatie in de toekomst zal verbeteren. Een erg schrale troost voor de getroffen klanten.

De CTO ziet in ieder geval wel in wat er misten in de communicatie. Klanten die zich hadden uitgeschreven van de nieuwsbrief, ontvingen de melding al niet in hun postvak. Klanten die tijdens de laatste maand ijverig verder bleven werken op de dienst, kregen geen extra melding om te controleren dat zij ingelicht waren. Het bedrijf deed geen ‘scream test’, een test waarin alle gebruikers uit de dienst worden gesloten, maar de data wel bewaard wordt als klanten ineens in paniek vragen waarom zij geen toegang meer hebben. Tot slot plaatste het bedrijf geen banner op belangrijke websites van het bedrijf over de aankomende wijzigingen.

