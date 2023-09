SOTI kondigt updates aan voor het SOTI ONE-platform. De belangrijkste update voert het bedrijf naar eigen zeggen door aan SOTI XSight. Dit monitorings- en dataplatform krijgt de functie Live View, om bedrijfstoestellen real-time te volgen tijdens verplaatsingen.

SOTI ONE, een totaaloplossing voor het beheer van bedrijfstoestellen, het verzamelen van data van deze toestellen en het creëren van nieuwe applicaties, is toe aan een nieuwe release. Tijdens SOTI SYNC 23, in München, demonstreert het updates voor XSight, MobiControl en Snap.

Live View

De meeste aandacht tijdens de keynote van 27 september gaat naar de update voor SOTI XSight. De functie maakt het mogelijk real-time inzichten te verkrijgen in bedrijfstoestellen en combineert deze data met informatie over de bedrijfsprocessen. De data omvat eveneens de actuele positie van een toestel, waardoor het mogelijk is de verplaatsing van bijvoorbeeld een pakketbezorger op te volgen. Overige beschikbare data zijn de signaalsterkte en snelheid van de verplaatsing.

De functie is eveneens inzetbaar voor toestellen die het bedrijf niet verlaten. In deze situatie maakt Live View zich nuttig als een incident gebeurt waardoor productieverlies wordt geleden. Heeft de IT-dienst niet onmiddellijk tijd tijdens het incident of volgt de melding aan IT pas als het incident reeds is verholpen, dan is het mogelijk de gebeurtenis beter te analyseren door terug te gaan in de tijd bij de opgeslagen data.

Om diepgaande inzichten te verkrijgen uit het dataplatform integreert tot slot SOTI Snap. Deze applicatie dient vereenvoudigd app-ontwikkeling door een drag-and-drop interface. Apps die via het platform tot stand kwamen, kunnen data doorsturen naar Live View.

Windows integreert in MobiControl en XSight

Daar stopt het niet met de nieuwigheden voor XSight. Alle functies uit het dataplatform zullen namelijk beschikbaar komen op Windows. Bedrijfstoestellen kunnen verder gekoppeld worden aan MobiControl, een platform om de werking en het gebruik van het toestel te monitoren, en de registratie van nieuwe toestellen wordt nu mogelijk via Microsoft Azure AD. Deze oplossing zal ook beschikbaar zijn om Android-, iOS- en MacOS-toestellen te koppelen.

Eens het toestel geregistreerd staat, kan het inloggen voortaan gebeuren via de Single Sign-On (SSO) oplossingen Microsoft Entra ID Shared Device Mode, Imprivata Mobile Device Access en SOTI Mobile SSO. Ook komt er ondersteuning voor Shared iPad for Business, deze oplossingen maken het allemaal eenvoudiger om in te loggen op apparaten die door verschillende werknemers worden gedeeld.

Alle updates zullen beschikbaar zijn voor het einde van oktober.

Lees ook: Picnic bespaart 70 dagen handmatig werk dankzij EMM-oplossing