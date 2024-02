Rubrik is mogelijk van plan in april van dit jaar een beursnotering aan te vragen. Wel staat het bedrijf op dit moment onder verdenking in een fraudezaak. Dit bericht Reuters op basis van bronnen.

Rubrik wil mogelijk in april van dit jaar een beursnotering aanvragen. Het bedrijf zou een marktwaarde van ongeveer 4 miljard dollar hebben. De jaarlijkse terugkerende omzet van Rubrik ligt rond de 600 miljoen euro en het bedrijf heeft meer dan 5.000 klanten.

Rubrik is al enige tijd bezig de mogelijke beursgang te onderzoeken. Eerder gingen al geruchten rond dat het bedrijf eind vorig jaar al naar de beurs wilde stappen. Nu wordt dus april 2024 genoemd door bronnen tegenover Reuters.

Fraudezaak

Wel kan mogelijk een huidige fraudezaak rondom het bedrijf nog roet in het eten gooien: het Amerikaanse ministerie van Justitie. De zaak draait om een voormalige verkoopmedewerker van Rubrik en het herbestemmen van 110 contracten met de Amerikaanse overheid. De totale waarde hiervan, 46 miljoen dollar, werd overgeheveld naar een apart bedrijfsonderdeel.

Rubrik werkt met de Amerikaanse justitie samen en in maart van dit jaar moet er over de mogelijke fraude met overheidsgeld meer duidelijkheid zijn. Als dit gunstig uitvalt, zou de beurgang dan de volgende maand doorgang kunnen vinden.

Ook mogelijke beursgang concurrent

Rubrik is niet het enige bedrijf dat binnen het eigen marktsegment een mogelijke beursgang overweegt. Ook concurrent Cohesity zou sinds 2021 een stap naar de Nasdaq overwegen, maar ook deze heeft zich nog niet geconcretiseerd.

