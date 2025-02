IBM versterkt AI-portfolio met overname DataStax

IBM kondigt de overname aan van DataStax, een leverancier van AI- en datatechnologieën. De technologie van DataStax versterkt IBM’s watsonx-portfolio en versnelt het gebruik van generatieve AI.

De overname past in IBM’s open-source portfolio. DataStax is de ontwikkelaar van AstraDB en DataStax Enterprise, NoSQL- en vector-databaseoplossingen gebaseerd op Apache Cassandra, en Langflow. Dat is een open-source tool en community voor low-code AI-applicatieontwikkeling.

IBM blijft de open-source gemeenschappen rondom Apache Cassandra, Langflow, Apache Pulsar en OpenSearch ondersteunen en betrekken bij innovaties. IBM’s inzet voor open-source AI omvat ook de IBM Granite foundation models en Instruct Lab, een vernieuwende aanpak voor open-source innovatie op het gebied van Large Language Models (LLM’s).

Onbenutte ongestructureerde data benutten

Bedrijven worstelen met het effectief inzetten van ongestructureerde data, die essentieel zijn voor generatieve AI. Zonder de juiste tools om deze data goed te verwerken en beheren, bereiken kostbare AI-projecten hun volledige potentieel niet. Volgens McKinsey ondervindt zelfs 70% van de bedrijven met succesvolle generatieve AI-initiatieven datagerelateerde uitdagingen. Bovendien schatten onderzoekers dat bedrijven slechts 1% van hun data benutten in huidige AI-modellen.

IBM helpt organisaties om generatieve AI op schaal toe te passen. En om hun bedrijfsvoering te transformeren met ondernemingsdata. De overname van DataStax versterkt deze inspanningen. De vector-database van DataStax maakt het bijvoorbeeld eenvoudiger om ongestructureerde data te benutten en versnelt de waardecreatie. Langflow biedt een visuele, low-code ontwerptool en componentorkestratie voor generatieve AI-apps, waardoor samenwerking tussen diverse teams wordt vergemakkelijkt.

Productieklare GenAI-toepassingen

AstraDB en DataStax Enterprise leveren NoSQL- en vector-databasecapaciteiten op basis van Apache Cassandra. Dit maakt productieklare generatieve AI-toepassingen mogelijk. AstraDB breidt de bestaande vectorfunctionaliteit van IBM watsonx.data – IBM’s hybride, open data lakehouse voor AI en analytics – uit. Apache Cassandra wordt al door duizenden organisaties gebruikt, waaronder grote namen in de software-, retail-, financiële en e-commerce sectoren. Dankzij zijn schaalbaarheid, beschikbaarheid, fouttolerantie en ondersteuning voor hybride cloudomgevingen wordt Apache Cassandra steeds vaker ingezet voor AI-workloads.

In dit kader brengt DataStax een databaseoplossing samen met vector- en graphRAG-functionaliteiten. Dit om ongestructureerde data optimaal te benutten voor generatieve AI.

Langflow, een low-code open-source app-builder voor RAG- en multi-agent AI-applicaties, is Python-gebaseerd en compatibel met verschillende modellen, API’s en databases. Langflow zal extra middleware-functionaliteiten toevoegen aan IBM watsonx.ai, IBM’s geïntegreerde AI-ontwikkelstudio voor generatieve AI-applicaties.