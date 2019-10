Zerto 7.5 met nieuwe Azure-integraties algemeen beschikbaar

Zerto heeft een nieuwe versie van zijn oplossing beschikbaar gemaakt. Het nieuwe platform, versie 7.5, komt met diepere integraties met partners, nieuwe security- en cloud-mogelijkheden en geavanceerde analytics.

Zerto 7.5 komt met een diepere integratie met Microsoft Azure, om de verhuizing naar de cloud van klanten verder te vorderen, schrijft Solutions Review. Daarbij komen ook diverse nieuwe en uitgebreidere functies.

Zo is er nu ondersteuning voor Azure Managed Disks en verdere integratie met Azure VM Scale Sets, om doorlopende replicatie- en recovery-workflows te ondersteunen. Ook is er workload mobility en -testing voor Azure in verschillende Azure-regio’s.

VMware-integratie

Daarnaast is er een integratie met Azure VMWare Solution (AVS) by CloudSimple. Dat brengt volgens de VP van global alliances bij Zerto, Perter Kerr, de “bekendheid en eenvoud van VMware naar de Azure public cloud”.

“Iedere IT-professional die VMware gebruikt kan direct productief zijn met minimale Azure-competenties. Met Zerto krijgen klanten directe toegang tot simpele point-and-click disaster recovery en migraties tussen AVS, Azure Native en on-premise VMware private clouds”, aldus Kerr.

Klanten kunnen de eisen voor disaster recovery en mobility voor on-premise VMware-omgevingen natively van en naar Azure verhuizen met de oplossingen. Daarmee kunnen ze hun voordeel doen met de schaal en eenvoud van Azure.

Security en andere updates

Zerto 7.5 krijgt daarnaast integraties met HPE StoreOnce Catalyst. “Sinds het begin hebben we bewezen dat het Zerto IT Resilience Platform samen met HPE-technologieën data kan beschermen op de meest cruciale momenten – van een kort moment na een incident tot een incident dat jaren geleden plaatsvond”, vertelt Chris Powers, VP en general management van HPE Storage.

“Met Zerto 7.5 en zijn volledige bescherming is dit hybride, intelligent en continuous.” De update is volgens Powers dan ook een goed voorbeeld van de “gedeelde visie tussen HPE en Zerto voor hybride databescherming”.

Zerto 7.5 komt tot slot met certificeringen en ondersteuning voor VMware vSphere API’s voor I/O Filtering, en geavanceerde analytics voor het rapporteren, plannen en aanpassen van disaster recovery en dataretentie op de lange termijn.