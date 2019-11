Dassault Systèmes rondt overname Medidata af

Dassault Systèmes zet een grote stap in de medische markt. Het bedrijf heeft namelijk zijn overname van Medidata Solutions ter waarde van 5,8 miljard dollar (5,2 miljard euro) afgerond.

Dassault Systemès is een leverancier van software voor het digitaliseren van vervoers-, luchtvaart- en life science-bedrijven. Het bedrijf maakt bijvoorbeeld 3D ontwerp-tools om organisaties te helpen virtuele productontwerpen te maken, of om digitale simulaties te maken in de productontwikkeling.

Het portfolio van het bedrijf wordt nu dus aangevuld met Medidata Solutions, dat software maakt waarmee klinieken hun back-office-operaties en data kunnen beheren. Medidata Solutions maakt verder analytics-tools voor klinieken, waarmee ze grote hoeveelheden data kunnen uitzoeken.

Grote stap in medische markt

Met de overname, die in juni dit jaar werd aangekondigd, zet Dassault Systèmes dus een stap in de medische markt. Het bedrijf kan nu naar eigen zeggen de “digitale transformatie van life science” leiden, via een allesomvattende oplossing.

“Medidata wordt een kernmerk binnen ons informatie-intelligence-domein”, aldus Bernard Charlès, Vice Chairman en CEO van Dassault Systemès. “Door data-intelligence en simulatie te combineren, leveren we slimmere therapieën voor gezondere mensen.”

Dat is ook nodig, want volgens Dassault Systèmes is er een grote transformatie gaande. Specifiek gaat het om transformaties waarmee de bedrijven gepersonaliseerde ervaringen kunnen leveren, in plaats van alleen producten.

3DEXPERIENCE

“Het beheren van de complexiteit van gepersonaliseerde gezondheidszorg vereist een digitaal platform die de punten tussen mensen, ideeën en data verbinden. De combinatie van Dassault Systemès en Medidata Solutions maakt die verbinding mogelijk”, aldus het bedrijf.

Belangrijk onderdeel van het portfolio wordt het “inclusieve en multi-disciplinaire” 3DEXPERIENCE-platform, stelt Charlès. Dat platform wordt gecombineerd met Medidata-oplossingen, waarmee bedrijven voor life science industriële prestaties kunnen versnellen, klinische proeven kunnen verbeteren en de ontwikkeling van medicatie efficiënter kunnen maken.

Ook biedt het platform de optie om behandelingen af te stemmen op patiënten om meetbare resultaten te leveren.