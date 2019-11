AWS, Salesforce en Linux Foundation lanceren Cloud Information Model

Amazon Web Services (AWS), Salesforce, Genesys en The Linux Foundation hebben samen het Cloud Information Model gelanceerd. De bedoeling is dat dit project data-interoperabiliteit tussen producten mogelijk maakt, zonder dat hier veel werk voor verzet moet worden.

Klanten van AWS, Salesforce en Genesys verzamelen in hun werk allerlei data, maar die zit vaak vast in de producten van de aanbieder. Het verschuiven van de data tussen oplossingen van verschillende aanbieders is vaak lastig en kost veel werk. Het Cloud Information Model moet daar een einde aan brengen.

Jim Zemlin, executive director van The Linux Foundation, stelt tegenover TechCrunch dat de Foundation een neutraal thuis biedt voor het Cloud Information Model. “Daardoor kan iedereen in de gemeenschap samenwerken en bijdragen leveren onder een centraal governance-model.”

Volgens Zemlin is dit mogelijk een eerste stap voor betrokkenheid vanuit de gehele gemeenschap om te werken aan data-interoperabiliteit en standaarden hiervoor.

Model wordt verschillend gebruikt

De betrokken bedrijven gebruiken het model nu al op verschillende manieren. AWS gebruikt het Cloud Information Model in samenwerking met zijn Lake Formation-tool, zodat gebruikers data uit verschillende databronnen kunnen verplaatsen, catalogiseren, opslaan en schoonmaken.

Genesys laat zijn klanten met het model de cloud- en kunstmatige intelligentie-producten communiceren over verschillende kanalen heen. Salesforce gebruikt het model als het onderliggende datamodel voor het Customer 360-platform.

Concurrerende modellen

Het Cloud Information Model doet sterk denken aan het Open Data Initiative van Microsoft, Adobe en SAP. Ook dat project moet het eenvoudiger maken voor gezamenlijke klanten om data tussen de verschillende diensten te verplaatsen.

Er zijn nu dus twee verschillende, concurrerende open datamodellen op de markt, wat betekent dat hier waarschijnlijk wat frictie door ontstaat. Veel organisaties gebruiken tools van partners van beide modellen, wat betekent dat de modellen waarschijnlijk toenadering moeten gaan zoeken. Doen ze dat niet, dan ondermijnen ze het doel van de initiatieven: gemakkelijk data delen tussen producten.