Nieuwe tool van Amazon laat AI-modellen snel objecten herkennen

Amazon kondigde vandaag een nieuwe tool aan, geheten Amazon Rekognition Custom Labels. Daarmee kan machine learning worden toegepast om AI-modellen bepaalde objecten te laten herkennen, ook als er slechts beperkte informatie beschikbaar is.

Normaal gesproken moeten er enorme datasets gebruikt worden om modellen te trainen en dan bijvoorbeeld een hond op een afbeelding te laten herkennen. Amazon Rekognition Custom Labels kan modellen voor heel specifieke use cases trainen zonder dat er dat soort grote datasets voor nodig zijn.

“In plaats van een model van nul af aan te moeten trainen, wat gespecialiseerde expertise op het gebied van machine learning en miljoenen hoogwaardige gelabelde afbeeldingen vereist, kunnen klanten nu gebruik maken van Amazon Rekognition Custom Labels om state-of-the-art prestaties te bereiken voor hun unieke behoeften op het gebied van image analysis”, schreef het bedrijf in een blogbericht.

Er is geen expertise op het gebied van machine learning nodig om de tool te gebruiken, aangezien gebruikers door alle stappen heen worden geholpen. Nadat alle stappen zijn doorlopen krijgen gebruikers een overzicht van de nauwkeurigheid van hun model en kunnen ze suggesties opvragen voor eventuele verbetering.

Specifieke use cases

Het bedrijf geeft als voorbeeld het herkennen van motoronderdelen bij een autogarage, die met Rekognition Custom Labels kunnen herkennen welke onderdelen ze wel of niet bij moeten bestellen. Dit is een taak waarbij alleen het herkennen van de onderdelen belangrijk is, en waarmee op die manier een hoop tijd bespaard kan worden.

Gebruikers van de tool zijn onder meer NFL Media, een onderdeel van de National Football league in de VS. NFL Media beheert een enorme hoeveelheid aan beeldmateriaal en zet de tool in om bepaalde specifieke zaken op te kunnen zoeken (denk aan teamlogo’s en dergelijke).