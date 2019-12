Accenture komt met nieuwe compliance-as-a-service (CaaS)-dienst

Accenture lanceert een nieuwe compliance-as-a-service (CaaS)-oplossing, die financiële dienstverleners kan helpen om kosteneffectief te voldoen aan veranderende regelgeving. De service maakt volgens Accenture gebruik van de SynOps operating engine om “data, toegepaste intelligentie, digitale technologieën en talent” te combineren om financiële criminaliteit te bestrijden en compliance te garanderen.

Volgens een Compliance and Risk Study van Accenture uit 2019 wordt regelgeving steeds strenger en nemen de kosten om die na te leven toe. Het bedrijf schat dat financiële dienstverleners wereldwijd vier procent van hun inkomsten besteden aan compliance-gerelateerde activiteiten, en verwacht dat dit cijfer nog zal stijgen tot tien procent. Ondertussen worden er ook boetes uitgedeeld van honderden miljoenen euro omdat bedrijven financiële misdrijven niet ontdekken.

Componenten van het CaaS-aanbod

Het CaaS-aanbod omvat strategie voor regelgeving, evenals voor juridische, technologische en beveiligingsgegevens. Het onderdeel managed services biedt ondersteuning in Know Your Customer, met tools om bedrijven te helpen de identiteit en geschiktheid van hun klanten te verifiëren. Verder zijn er anti-witwasmaatregelen toegevoegd met bepaalde compliance-maatregelen. Denk hierbij aan transactiemonitoring en alert management, beheer van privacygegevens, en beheer van de contract life cycle.

Compliance-afdelingen ondersteunen

Een ander component is de reglementaire responsdienst, met inbegrip van outreach en campagnes voor regelgeving zoals de GDPR. Het CaaS-aanbod van Accenture is dus kortom bedoeld om de compliance-afdelingen van banken, verzekeraars, kapitaalmarkten en andere organisaties te ondersteunen.

“Hoewel de kosten van compliance blijven stijgen, blijven compliancebudgetten stagneren,” zegt Bob Bradley, leider van het CaaS-aanbod bij Accenture Operations. “Door compliance-gerelateerde functies te verplaatsen naar een flexibel bedrijfsmodel, zal ons uitgebreide aanbod klanten in staat stellen om risico’s efficiënt en snel te beheren, waardoor ze zich kunnen concentreren op kansen met een hogere toegevoegde waarde als onderdeel van hun proces naar intelligente activiteiten.”