Nieuwe DataCore-tool helpt bij NIS2-compliance

De oplossing van DataCore ondersteunt bij het verbeteren van cybersecurity, als stap in de richting van de NIS2-regelgeving.

De Europese richtlijn staat op het punt definitief van kracht te worden. 17 oktober is de datum waarop deze van toepassing zal zijn. Op die dag moeten EU-lidstaten de regulering hebben vertaald in nationale wetgeving. Nederland loopt nog achter en zal de wet volgend jaar definitief implementeren. Toch gelden er al bepaalde regels, met name voor bedrijven die in meerdere Europese landen actief zijn.

In vergelijking met de eerdere NIS-richtlijn wordt het toepassingsgebied van NIS2 uitgebreid naar meer sectoren, en kunnen er zwaardere straffen worden opgelegd bij niet-naleving. De richtlijn introduceert strenge eisen op het gebied van cyberrisicobeheer, incidentafhandeling, databeveiliging en bedrijfscontinuïteit. Deze regels zijn bindend voor EU-landen en hebben ook gevolgen voor wereldwijde partners.

Opties

DataCore biedt met de nieuwe NIS2-tool ondersteuning op weg naar compliance. De tool kan helpen bij preventie, detectie en herstel, met een sterke nadruk op het opbouwen van cyberweerbaarheid door het verbeteren van redundancy-maatregelen. Dit moet downtime en dataverlies tijdens disruptieve incidenten minimaliseren.

De tool bereikt dit door een sterke focus op informatiebeveiliging, met opties zoals versleuteling, immutability en toegangs- en verificatiecontroles. Gegevensintegriteitscontroles en auditlogs zorgen vanuit een compliance-oogpunt voor traceerbaarheid.

Daarnaast draagt DataCore bij aan hoge beschikbaarheid, onder andere via meervoudige replicatie. Het vereenvoudigt ook herstel vanaf externe locaties tijdens storingen of cyberaanvallen.

Tip: DataCore haalt tientallen miljoenen groeigeld op