Sumo Logic introduceert oplossingen voor verbeterde data-analyse

Sumo Logic kondigt Interactive Intelligence Service en Archiving Intelligence Service aan. Het gecombineerde aanbod moet het verzamelen en analyseren van data verbeteren. De oplossingen zijn geschikt voor onder meer operationele, beveiligings-, business intelligence- en IoT-use-cases.

Organisaties kunnen met de oplossingen hun data segmenteren en de analytics daarop afstemmen voor real-time inzichten, interactief zoeken, troubleshooten en volledige data-archivering.

Interactive Intelligence Service

De nieuwe Sumo Logic Interactive Intelligence Service stelt klanten volgens het bedrijf in staat om voor 10 cent per GB alle gewenste log- of machinedata op te nemen. De service is volgens Sumo Logic ideaal voor use cases waar gebruikers snel en/of periodiek problemen moeten onderzoeken, problemen met code of configuraties moeten oplossen, of in gevallen van klantenondersteuning, die vaak afhankelijk zijn van het zoeken naar specifieke inzichten over een grote hoeveelheid data.

Archiving Intelligence Service

De Sumo Logic Archiving Intelligence Service is ontworpen voor use cases zoals operationele data stores, cloud data warehousing, of om te zoeken tijdens een onverwacht security-incident. Met deze nieuwe dienst kunnen klanten gratis onbeperkt log- of andere machinedata versturen, zonder extra kosten voor het gebruik van het Sumo Logic platform. Zo kunnen klanten dus data versturen naar hun eigen AWS S3-bucket of cloud-leverancier naar keuze. Ook biedt de dienst de mogelijkheid om data selectief in te voeren in Sumo Logic, om de data op een later tijdstip snel te kunnen opzoeken en te analyseren.

Er is tot nu toe alleen een beta van Sumo Logic Archiving Intelligence Service beschikbaar. De dienst moet het voor klanten mogelijk maken om machine-data te verzamelen en op te slaan in de cloud van hun keuze. Deze nieuwe mogelijkheid biedt voor klanten een manier om onbeperkt te loggen, opnieuw zonder extra kosten voor het gebruik van het Sumo Logic platform.