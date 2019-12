Google Translate verbetert kwaliteit offline met tot 20 procent

Google heeft aangekondigd dat Translate verbetering in kwaliteit heeft gekregen. Offline is de accuratesse in bepaalde gevallen verbeterd met wel 20 procent. Voor de 59 talen die offline worden ondersteund door Translate op Android en iOS is de nauwkeurigheid nu verbeterd met 12 procent, door onder andere verbeterde woordkeuze, grammatica en zinsbouw.

Voor sommige talen, waaronder Japans, Koreaans, Thais, Pools en Hindi, is de kwaliteitswinst meer dan 20%. Translate biedt nu verder ook offline ondersteuning voor 10 nieuwe talen: onder meer Arabisch, Bengaals, Gujrati, Kannada, Marathi, Tamil, Telugu en Urdu. Dit moet een gelijkwaardige spelling in een vertrouwd alfabet bieden, in plaats van een onduidelijke transcriptie.

De nieuwe versie van Translate is direct beschikbaar, laat Google weten. Gebruikers die al eerder een offline vertaling hebben gebruikt, zullen een banner te zien krijgen op het startscherm van de app. Die banner moet gebruikers naar de locatie brengen waar ze hun offline bestanden bij kunnen werken. Nieuwe gebruikers moeten naar het scherm met offline vertaalinstellingen gaan, en vervolgens op de pijl naast de taal tikken om die taal te downloaden. De taalpakketten nemen zo’n 35-45 MB per stuk in beslag. Dit is ongeveer evenveel als eerdere pakketten, maar dan met een hogere kwaliteit, meldt VentureBeat.

Neural Machine Translation

De dienst maakt gebruik van Neural Machine Translation (NMT). Dit betekent dat offline vertalingen met deze aanpak hele stukken tekst in één keer analyseren, waardoor er meer natuurlijk klinkende, grammaticaal correcte en contextueel kloppende vertalingen uit de dienst rollen. Eerder werden er aparte zinnen vertaald. De nieuwe benadering maakt wel, net als de oude, gebruik van honderden miljoenen voorbeeldvertalingen, afkomstig van bijvoorbeeld artikelen, boeken, documenten en zoekresultaten. Google merkt overigens op dat online vertalingen wel nog steeds nauwkeuriger zullen zijn dan offline vertalingen, omdat het bedrijf enkele concessies heeft moeten doen om de grootte van de taalpakketten binnen de perken te houden.