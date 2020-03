Versie 1.0 van Kubeflow aangekondigd

Kubeflow, een toolkit voor het draaien van artificial intelligence op Kubernetes-containers, heeft versie 1.0 gekregen. De eerste stabiele release heeft ongeveer drie jaar geduurd; in 2017 werd Kubeflow open-source gemaakt door een team van engineers bij Google.

Kubeflow is een toolkit die organisaties de mogelijkheid geeft om AI-workloads in te zetten op infrastructuur die wordt aangedreven door container-orchestration framework Kubernetes. Kubeflow 1.0 introduceert de eerste stabiele versies van een aantal hoofdonderdelen van de software. Deze componenten voldoen nu aan een “gedefinieerd niveau van stabiliteit, ondersteunbaarheid en upgradebaarheid”, wat betekent dat de toolkit nu officieel geschikt is voor productiegebruik.

Zo is er bijvoorbeeld nu een stabiele versie van de ingebouwde beheerconsole met snelkoppelingen naar belangrijke functies. Een van die functies is de Jupyter Notebook controller, die nu ook stabiel is. Dit stelt AI-teams in staat om nieuwe machine learning-modellen te maken met die tool.

Zodra het model klaar is, kunnen gebruikers het trainen met TensorFlow of PyTorch. Kubeflow 1.0 ondersteunt zowel TFJob als PyTorch Operator, twee manieren waarmee ontwikkelaars een AI-trainingsworkflow kunnen opzetten met behulp van een relatief eenvoudig script.

De release bevat ook functies voor de beheerders die de infrastructuur beheren waarop de ontwikkelaars hun AI-workloads bouwen. Er is kfctl, dat Kubeflow automatisch kan inzetten in een cloudomgeving, en functies die het mogelijk maken om de resources van de omgeving te verdelen over de individuele ontwikkelaars. Kubeflow 1.0 kan bovendien ook ingezet worden op het Anthos-platform van Google.