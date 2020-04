Apple-tool toont reisgedrag tijdens coronacrisis

Apple lanceert een tool die visualiseert hoe het aantal mensen dat autorijdt, loopt en het openbaar vervoer neemt, is veranderd sinds de uitbraak van het coronavirus.

De tool van Apple toont informatie van 63 landen, onder meer hoe het reisgedrag in grote steden verloopt. Het rapport van het bedrijf geeft aan dat in Nederland het geregistreerde autoverkeer tussen 13 januari en 13 april met 52 procent is gedaald. Apple laat ook zien dat in dezelfde periode mensen 58 procent minder lopen, terwijl het gebruik van openbaar vervoer met 78 procent is gedaald.

“Deze gegevens kunnen nuttige inzichten opleveren voor lokale overheden en gezondheidsautoriteiten en kunnen ook worden gebruikt als basis voor nieuw openbaar beleid”, zei Apple in de aankondiging. De bewegingsstatistieken van Apple worden gegenereerd door te analyseren hoe vaak een routebeschrijving is aangevraagd in Apple Maps, deze data wordt vervolgens vergeleken met een periode voor de uitbraak van het coronavirus. Het bedrijf zei dat het de geregistreerde data niet associeert met het Apple ID van iPhone-gebruikers, maar met willekeurige, veranderende ID’s die constant worden gereset.

Apple hielp eerder al Stanford Medicine met het bouwen van een corona-app voor eerstehulpverleners in Engeland en werkte samen met Google aan een systeem waarmee autoriteiten mensen kunnen traceren die corona hebben, of in contact zijn gekomen met mensen die het virus wel hebben gehad.

Andere datatools

Apple treedt met de tool in de voetsporen van Google, dat eerder al miljarden telefoons van Google-gebruikers analyseerde om gezondheidsautoriteiten helpen beoordelen of mensen zich houden aan thuisisolatie en andere maatregelen. Google gebruikte hiervoor de functie ‘locatiegeschiedenis’ van gebruikers.

Facebook deelt naar verluidt ook locatiegegevens met gezondheidsexperts zodat zij de verspreiding van het coronavirus kunnen bestuderen. Het COVID-19 Mobility Data Network gebruikt Facebook’s programma Data for Good om hen te helpen begrijpen hoe verschillende gemeenschappen reageren op de oproep om voldoende afstand te houden in de Verenigde Staten.