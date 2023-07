The 151st Open gebruikt dit jaar de nieuwe ShotView-technologie van NTT DATA. Het golftoernooi vindt tot en met zondag plaats in Liverpool.

NTT DATA levert al langere tijd technologie aan The Open om fans een betere ervaring te bieden. Zo werd vorig jaar ShotView geïntroduceerd, een digital twin die het voor het fysieke publiek en thuiskijkers mogelijk maakt om inzicht te krijgen in miljoenen verzamelde datapunten.

Interactieve ervaring

Tijdens de huidige editie van het golftoernooi zijn de interactieve inzichten weer verbeterd. Zo zal de technologie wat meer geoptimaliseerd zijn voor mobiele platformen. Fans kunnen verder in de statistieken duiken en “het spel als nooit tevoren analyseren”. Dit dankzij 3D-beelden van hogere kwaliteit en een interactievere interface.

ShotView helpt de fans bij het begrijpen van de sport en hoe de golfers verschillende strategieën toepassen. Hiervoor worden de golfers vergeleken met elkaar, maar ook bijvoorbeeld met andere competities en toernooien.

De inzichten worden op verschillende manieren getoond. Zo kunnen geïnteresseerden via de website van The Open toegang krijgen tot de statistieken. Een andere presentatiemethode is op het evenement zelf, waar een scherm van 20 meter breed aanwezig is. Het scherm biedt een duidelijk beeld van de gebeurtenissen tijdens het toernooi, waarbij het live golfspel wordt getoond.

Daarnaast zal NTT DATA samenwerken met andere sponsoren van The Open. Dit om meer duurzaamheidsinzichten te leveren. Hierbij kan je denken aan live updates over waterverbruik, het aantal plastic flesjes dat bespaard is en het gebruik van transport.

