‘Cloudera verkent mogelijke verkoop’

Data management-specialist Cloudera overweegt zichzelf te verkopen, stelt Bloomberg. Hierover zouden gesprekken gevoerd worden met meerdere potentiële kopers.

Het bedrijf zou tevens een financieel adviseur hebben ingehuurd om de verschillende opties te bekijken. Overigens benadrukken de bronnen ook dat er nog niks definitief besloten is over een eventuele verkoop.

Ondanks het gebrek aan details, was het nieuws over de verkoop genoeg om Cloudera-aandelen een boost te geven op de beurs. Het bedrijf sloot de dag met een stijging van 18,6 procent af, oftewel 12 dollar per aandeel. Dat komt neer op een totale marktwaarde van ongeveer 3,6 miljard dollar (3,2 miljard euro).

Cloudera is één van de weinige overgebleven Hadoop-distribiteurs. Het bedrijf nam al eerder zijn directe concurrent Hortonworks over. De laatste jaren richt het bedrijf zichzelf meer op het Cloudera Data Platform en het bedrijf levert tools voor het beheren en analyseren van data.

Niet onverwacht

Volgens Silicon Angle is het niet geheel onverwacht dat het bedrijf overweegt zichzelf te verkopen. In januari werd voormalig Hortonworks-directeur Rob Bearden benoemd tot CEO, wat voor veel mensen suggereerde dat een verkoop van het bedrijf in de planning stond.

De druk vanuit investeerders speelt ook mogelijk een rol in de beslissing. Vorig jaar stelde de activistische investeerder Carl Icahn twee leden aan in de raad van bestuur. Analisten zagen dit als een mogelijke poging van Icahn om op een overname aan te sturen.

Tip: Wat de fusie van Cloudera en Hortonworks betekent voor de data analist en de business