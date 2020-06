Blue Prism vernieuwt automation-marktplaats Digitale Exchange

Robotic Process Automation (RPA)-leverancier Blue Prism maakt bekend dat Digital Exchange op de schop gaat. Binnen deze marktplaats kunnen bedrijven onder meer connectoren en extra features vinden.

Volgens Blue Prism zijn er inmiddels meer dan 500 middelen beschikbaar om te downloaden in zijn marktplaats. Meer dan 100 partners dragen bij aan dit aantal. Deze downloadbare componenten moeten werk van RPA-ontwikkelaars uit handen nemen. Denk hierbij aan het bouwen en toevoegen van uitgebreide AI-processen aan RPA.

De vernieuwede versie moet als ‘one-stop-shop’ dienen voor het realiseren van intelligente automation-oplossingen. Dit sluit aan bij de trend in de RPA-markt waarbij er steeds meer gesproken wordt over ‘hyperautomation’: het combineren van RPA met technologieën als kunstmatige intelligentie en process mining. Hierdoor kan automatisering veel breder binnen organisaties worden toegepast en worden bijvoorbeeld ook mensen meer betrokken bij automatisering. Blue Prism heeft ook al laten blijken dat het kijkt naar deze technologie.

De nieuwe marktplaats voorziet gebruikers in AI-functies, connectoren en processen. Als RPA-ontwikkelaars deze zelf zouden bouwen, kan het tientallen uren in beslag nemen.

Private versie

Daarnaast komt het bedrijf met een aparte Digital Exchange-editie, genaamd Digital Exchange Private. Dit is een uitvoering van de marktplaats die in een private omgeving draait, voor bedrijven die verhoogde security-eisen stellen. Er draait dan dus een private instance van Digitale Exchange. Ze kunnen zo profiteren van een eigen omgeving om bepaalde features te delen, terwijl ze ook toegang krijgen tot de honderden middelen van Digital Exxchnge. De resources blijven hiermee intern bij de organisatie. Er kunnen overigens wel externe gasten toegelaten worden tot de eigen marktplaats, wat bijvoorbeeld handig is voor consultants of partners.

