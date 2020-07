UiPath 10,2 miljard dollar waard na nieuwe financieringsronde

RPA-startup UiPath heeft 225 miljoen dollar (192 miljoen euro) opgehaald in een financieringsronde onder leiding van Alkeon Capital. Hiermee wordt de RPA-specialist op 10,2 miljard dollar (8,7 miljard euro) gewaardeerd.

Volgens UiPath-CEO, Daniel Dines, zal de financiering gebruikt worden om het platform van UiPath op te schalen en het SaaS-aanbod van het bedrijf uit te breiden. Daarnaast zal het bedrijf meer investeren in innovatie op het gebied van AI. Het geld zal zeer waarschijnlijk ook gebruikt worden voor verdere strategische overnames om de gaten in het portfolio op te vullen.

In juni voerde UiPath al gesprekken met potentiële investeerders voor een nieuwe financiering. De verwachtingen waren dat het bedrijf na een nieuwe financieringsronde wel eens 10 miljard dollar waard zou kunnen zijn, en dat blijkt dus nu te kloppen. UiPath heeft nu in totaal 1,2 miljard dollar (1 miljard euro) opgehaald aan financieringen.

Mogelijke beursgang

De financieringsronde werd geleid door Alkeon Capital, met verdere ondersteuning van elf andere investeerders waaronder Sequoia Capital en Wellington. De toevoeging van een institutionele investeerder zoals Wellington is vaak een teken dat een bedrijf naar de beurs wil gaan. UiPath-CFO, Ashim Gupta, geeft aan dat ze nu nog de marktcondities aan het evalueren zijn en nog geen datum hebben gekozen om naar de beurs te gaan. Volgens Gupta zou UiPath wel eens binnen twaalf tot achttien maanden naar de beurs kunnen stappen, zodra ze het gevoel hebben dat ze goed voorbereid zijn.

UiPath is één van de grootste bedrijven op de Robotic Process Automation (RPA)-markt met meer dan 5.000 klanten wereldwijd. RPA-software helpt bedrijven met het automatiseren van simpele, herhalende taken en het creëren van softwarerobots die geprogrammeerd zijn om deze workflows te analyseren en over te nemen.

