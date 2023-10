UiPath heeft aangekondigd dat het een nieuwe Integration Service Connector heeft gebouwd voor Amazon Bedrock. Hiermee kunnen klanten zelf aan de slag om automation te verrijken met generatieve AI.

Met de connector kunnen gebruikers generatieve AI direct in automations in UiPath Studio en Studio Web implementeren. Verschillende foundation models zijn beschikbaar, zoals Amazon Titan FM’s, het aanbod aan Jurassic-2 LLM’s van AILabs of Claude van Anthropic. Met deze opties kunnen klanten veel kanten op wat betreft de automatisering van tekstverwerking. Jurassic-2 specifiek ondersteunt naast Engelstalige inhoud ook de mogelijkheid om tekst in het Spaans, Duits, Portugees, Italiaans en Nederlands te genereren. Foundation models zijn modellen die een enorme hoeveelheid parameters bevatten en dankzij een diverse dataset getraind zijn om voor allerlei taken inzetbaar te zijn. Ze kunnen voor automation zeer nuttig zijn voor bijvoorbeeld predictive analytics, het classificeren van tekst, anomaly detection en het beoordelen van de toon van een bericht.

“De UIPath connector voor Amazon Bedrock is eenvoudig om te gebruiken en brengt de kracht van foundation models naar alle UiPath-klanten, zodat ze het bouwen van hun eigen generatieve AI-applicaties kunnen versnellen,” stelt CPO bij UiPath Graham Sheldon. “Met deze open, flexibele en verantwoorde aanpak biedt UiPath organisaties een alomvattend platform voor het implementeren en gebruikmaken van de kracht van AI-aangedreven automation. Deze functionaliteit complementeert onze visie om klanten sneller te laten innoveren met generatieve AI.”

Om ervoor te zorgen dat organisaties hun data niet verliezen, bewaart UiPath alle data binnen de Virtual Private Cloud van de klant en versleutelt het alle gegevens.

Plek binnen het aanbod

We hebben al eerder uitgebreid gekeken naar het UiPath Platform, dat voor veel verschillende organisaties aantrekkelijk kan zijn. UiPath definieert automation namelijk erg breed. Het begon ooit met RPA (Robotic Process Automation), waarbij repetitieve taken overgenomen konden worden door een bot om als bedrijf werknemers in te kunnen zetten voor complexere taken. Inmiddels doet UiPath aan van alles dat onder de noemer van Business Automation past. Zo kan het herkennen dat een klant in een e-mail vraagt om een adreswijziging en kan UiPath automatisch deze informatie eruit vissen, zodat een werknemer niet het gehele bericht nodig heeft om dit te begrijpen. Echter kun je ook terecht bij het bedrijf om nieuwe medewerkers snel te onboarden en bekend te maken met de bestaande workflows.

