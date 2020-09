Google wil meer uitleg van de EC over Digital Services Act

Google heeft de Europese Commissie (EC) om meer uitleg gevraagd over de inhoud en betekenis van de voorgenomen Digital Services Act (DSA) voor social media. Vooral omdat deze voorgenomen wetgeving een impact gaat hebben op het eigen videoplatform YouTube.

De techgigant heeft onlangs een veel pagina’s bevattende reactie naar de EC gestuurd waarin het een bijdrage levert aan de publieke consultatie rondom de voorgestelde DSA. Deze voorgestelde wetgeving moet binnen de Europese Unie verschillende zaken gaan regelen rondom het gebruik van social mediaplatforms. Vooral moet hiermee worden voorkomen dat deze platforms misbruikt worden voor haatdragend taalgebruik, extremistisch materiaal en politieke reclame.

Reactie van Google

In zijn reactie geeft de techgigant aan dat het achter de maatregelen staat die de EC wil nemen als het gaat om het tegengaan van illegale en kwaadaardige content en de snelle verwijdering van dit soort content. Wel is Google bezorgd over de snelheid waarmee dat zou moeten gebeuren. Dat illegale content zeer snel van de platforms moet worden gehaald, zou ertoe kunnen leiden dat social mediaplatformaanbieders zich primair hierop gaan focussen in plaats van het ontwikkelen van de juiste beslissingsmodellen om illegale en kwaadaardige content aan te pakken.

Voor Google is het heel belangrijk hoe de DA eruit gaat zien omdat het een grote impact al gaan hebben op zijn videodienst YouTube in de Europese Unie. Vooral omdat deze dienst in het verleden ervan beticht is haatdragende meningen, samenzweringstheorieën en fake nieuws te verspreiden.

DSA voor andere diensten

Daarnaast wil Google dat de regelgeving niet alleen voor social mediaplatforms gaat gelden, maar ook voor andere diensten van techaanbieders. De wetgeving hiervoor vereist in de ogen van de techgigant maatwerk, in plaats van de ‘one size fits all’-wetgeving die de voorgenomen DSA nu omvat.

Meer transparantie

Verder wil Google dat de Digital Services Act techbedrijven gaat verplichten tot meer transparantie voor eindgebruikers en overheden zodat die weten welke content zij te zien krijgen. Iets wat Google al zegt aan te bieden.

Door deze transparantie, zorgt de DSA ervoor dat platforms blijvend hun eindgebruikers kunnen beschermen op het gebied van privacy. Op deze manier lekt commercieel interessante gebruikersinformatie niet naar buiten en kunnen kwaadaardige spelers het social media en techdienstensysteem niet misbruiken, aldus de techgigant.