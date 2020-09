Cloudera voegt analytics-functionaliteit toe aan Data Platform

Cloudera voorziet zijn Cloudera Data Platform (CDP) van functionaliteit om klanten meer toegevoegde waarde uit hun data te laten halen. Denk hierbij aan diensten voor data engineering, visuele analytics en databases.

Cloudera levert met zijn CDP een oplossing die een cloud-native data warehouse, machine learning en data hub combineert. Deze diensten draaien als instances binnen containers. Queries worden hierbij beheerd via Apache Hive en het door Cloudera zelf ontwikkelde Apache Impala.

Het CDP biedt mogelijkheden voor realtime dataprocessing en predictive analytics-mogelijkheden voor verschillende zakelijke applicaties. Bedrijven kunnen het platform inzetten voor onder meer diepgaande analytics voor hybrid en multicloudomgevingen. Daarnaast biedt het platform hiervoor uitgebreide security en governance.

Met de nu toegevoegde functionaliteit wil Cloudera de mogelijkheden van het CDP uitbreiden. Zo maakt de dienst Cloudera Data Engineering for CDP het klanten eenvoudiger om hun data voor de hele levenscyclus voor te bereiden. Hierdoor kunnen op deze data-analyses worden uitgevoerd voor specifieke business cases.

Cloudera Data Engineering for CDP

Concreet maakt Cloudera Data Engineering for CDP het bedrijven mogelijk om al hun data engineering workflows vanaf één plek te beheren. Ook kan met deze dienst direct machine learning, data science of analytics worden toegepast. Beheerders kunnen zo sneller en veiliger data pipelines leveren voor specifieke workloads en projecten.

Ook kunnen data scientists gecentraliseerde data van IT-afdelingen gebruiken zonder gegevens over te brengen of in silo’s te plaatsen. Hiermee kunnen zij dan voor elk project individuele virtuele clusters maken die de teams kunnen gebruiken. Data scientists kunnen zo precies zoveel data opschonen en cureren als het project of de teams nodig hebben. Dit zonder zich zorgen te hoeven maken wat hiervan de impact is op andere workloads of teams.

Visuele dashboards

Andere toegevoegde functionaliteit is Cloudera Visual Applications for CDP Analytical Experiences. Dit geeft analisten en data scientists de mogelijkheid om eenvoudig resultaten van hun data-analyse met elkaar te delen en uit te leggen. De oplossing biedt hen hiervoor onder meer het maken verrijkte visuele dashboards. Deze dashboards zijn voor de zakelijke beslissers makkelijk te begrijpen.

Cloudera Operational Database

Verder biedt het CDP van Cloudera nu de Cloudera Operational Database. Met deze feature kunnen ontwikkelaars meer op data draaiende applicaties maken die daarbij de informatie van het CDP gebruiken. Het is, aldus de dataspecialist, eigenlijk een high-performance NoSQL database die in on-premise-, hybrid- en multicloudomgevingen kan worden uitgerold. De dienst maakt het mogelijk nog eenvoudiger nieuwe applicaties die over realtime data beschikken te bouwen.

Beschikbaarheid

Cloudera geeft aan dat zijn CDP Data Engineering-feature nu algemeen beschikbaar is op AWS. De CDP Data Visualization- en CDP Operational Database-diensten zij nu in een technische preview beschikbaar en komen later dit jaar algemeen leverbaar.