Europa is machtig in het verzamelen en delen van “enterprise data”

Europa loopt wereldwijd voorop in het verzamelen en delen van “enterprise data”. Dit blijkt uit een nieuw rapport van Digital Reality. Het bedrijf gebruikte zijn Data Gravity Index DGx om de creatie, aggregatie en uitwisseling van bedrijfsgegevens in 21 wereldsteden te meten.

Uit het rapport blijkt dat er in Europe meerdere kenniseconomieën zijn die zijn gespecialiseerd in verschillende sectoren. Door de aanwezigheid van een brede kenniseconomie over verschillende sectoren wordt er in Europa ook enorm veel data gegenereerd.Met die data weet Europa vervolgens ook weer zijn voordeel te doen.

De groei in veel van deze sectoren wordt aangedreven door de opkomst van data, veel industrieën in Europa zijn al data gedreven. Zo is Europa nu een echte supermacht als het gaat om de hoeveelheid gegevens die wordt gecreëerd, geaggregeerd en uitgewisseld tussen Europese steden. Het overtreft dat van Noord-Amerika.

Europa blijft investeren in data

Digital Reality denkt dat deze trend in de lift zit en niet snel zal omslaan, het denkt dan ook dat het de komende vier jaar in eenzelfde lijn zal worden voortgezet. Een ander groot voordeel in Europa is dat de wettelijke basis goed is geregeld. Middels GDPR (AVG) is vastgelegd wat bedrijven wel en niet mogen doen met hun data. Dat is wereldwijd nog lang niet overal goed geregeld.

Londen is het krachtigste centrum voor enterprise data ter wereld. Daarmee ligt Londen ver voor op Tokio en New York. Het succes komt voort uit zijn positie als prominent en sterk verbonden financieel servicecentrum. Amsterdam, Dublin, Frankfurt en Parijs staan na Londen allemaal bovenaan als leiders op het gebied van enterprise data volume.

De voordelen van data

Uit de Data Gravity Index DGx blijkt dat ook dat Londen en Amsterdam het meest met elkaar verbonden zijn. Ze worden op de voet gevolgd door Parijs en Londen, Parijs en Frankfurt, Frankfurt en Londen, en Londen en Dublin. Iets wat is terug te zien in de bedrijven die Londen willen verlaten vanwege de Brexit, die kiezen uiteindelijk allemaal voor Amsterdam, Parijs of Frankfurt.

Hoewel het hebben van enorme hoeveelheden data een groot voordeel kan zijn, is het niet gemakkelijk om de data te verplaatsen. Het is ook niet gemakkelijk om de data te gebruiken, tenzij er gebruik wordt gemaakt van de juiste tools om de data in kaart te brengen en relevante informatie te ontginnen. Daar wordt al druk aan gewerkt, maar hier valt ook nog het meeste te winnen.

