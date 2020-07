IBM neemt RPA-ontwikkelaar WDG Automation over

IBM heeft een overeenkomst getekend voor de overname van WDG Automation, een Braziliaanse ontwikkelaar van RPA-software (Robotic Process Automation). De overname komt gedurende een tijd waarin de bedrijfsuitgaven voor automatisering stijgt.

IBM heeft de financiële details van de overname niet bekendgemaakt. WDG is opgericht in 2014 en heeft sindsdien geen externe financiering aangetrokken, blijkt op basis van berichten van Crunchbase.

Het RPA-platform, WDG Studio, helpt bedrijven met het automatiseren van back-office taken zoals het overzetten van betaalgegevens tussen verschillende boekhoudsystemen. Voor het gebruik van het platform is geen kennis van coderen nodig. De software onderschept acties van werknemers en kopieert die vervolgens om de workflow zelfstandig te kunnen uitvoeren. De interface biedt ook toegang tot meer dan 600 voorgeprogrammeerde workflows die typische use-cases bevatten.

Een goede zet

IBM geeft aan WDG Studio te integreren in zijn Cloud Park for Automation. CPA wordt door organisaties gebruikt om verschillende back-office processen te automatiseren, zoals het verzamelen van klantnamen uit formulieren.

“IBM automatiseert al hoe bedrijven AI toepassen op bedrijfsprocessen en IT-activiteiten, zodat ze mogelijkheden en problemen kunnen detecteren en volgende stappen en oplossingen kunnen aanbevelen,” zegt Denis Kennelly, General Manager IBM Hybrid Cloud.

Toenemende vraag naar automatiseringssoftware

De verwachting is dat de vraag naar automatiseringssoftware de komende jaren zal blijven stijgen. Volgens een onderzoek door Wikibon in mei kan de marktvraag voor RPA-diensten dit jaar uitgroeien tot meer dan 30 miljard dollar (26,5 miljard euro). IBM is niet het enige bedrijf dat focust op RPA. In mei nam Microsoft nog de RPA-softwareontwikkelaars Softomotive over.

