Google ontslaat Ethical AI Team-oprichter Margaret Mitchell

Margaret Mitchell van het Ethical AI team van Google is ontslagen. Het nieuws komt nadat Mitchell haar werkaccounts werden geblokkeerd. Dit gebeurde omdat Mitchell nogal vocaal was over het controversiële ontslag van haar collega Timnit Gebru. Mitchell zou terwijl dit niet mocht interne bedrijfsbestanden hebben gedeeld, zo schrijft Google.

“Onze beveiligingssystemen vergrendelen automatisch het bedrijfsaccount van een medewerker wanneer ze detecteren dat het account kan worden gecompromitteerd. Bijvoorbeeld vanwege inlogproblemen of wanneer een geautomatiseerde regel met betrekking tot de verwerking van gevoelige gegevens is geactiveerd. In dit geval hebben onze systemen gedetecteerd dat een account duizenden bestanden had geëxfiltreerd en deze met meerdere externe accounts had gedeeld. We hebben dit eerder op de dag aan de medewerker uitgelegd.”

Mitchell

Google zegt dit, maar de AI community denkt er net even anders over. Het ontslag van Timnit Gebru wordt gezien als het zwijgen opleggen aan iemand die juist een belangrijke, kritische stem heeft. Tegenstanders van Google denken dat het bedrijf niet wilde horen wat de experts op het gebied van ethiek en AI te zeggen hadden, waarop het heeft besloten ze te ontslaan. Wat er precies aan de hand is: de waarheid zal ergens in het midden liggen. Mitchell lijkt vooralsnog te zijn ontslagen door dat delen van bestanden met externen, zo schrijft TheNextWeb. Google heeft er nog een statement over afgegeven:

“Na het uitvoeren van een beoordeling van het gedrag van deze manager, hebben we bevestigd dat er meerdere schendingen waren van onze gedragscode, evenals van ons beveiligingsbeleid, waaronder het exfiltreren van vertrouwelijke bedrijfsgevoelige documenten en privégegevens van andere werknemers.”

Google versus de AI-community

Als het goed is kunnen Mitchell en Gebru nu beiden vrij spreken over de zaak, al is het de vraag of ze dat van bijvoorbeeld hun advocaten ook geadviseerd krijgen. Soms kan dat alleen maar meer schade berokkenen mocht het inderdaad tot een rechtszaak komen. In ieder geval zal dit verhaal nog wel een staartje krijgen. Komt het niet van Google, dan ongetwijfeld van de AI community.