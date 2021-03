EU en VS proberen nieuwe privacydeal te vormen

De Europese Unie en de Verenigde Staten zijn in onderhandeling over de omgang met persoonsgegevens. De twee wereldmachten zoeken naar een manier om het mogelijk te maken om privégegevens de Atlantische Oceaan over te laten steken, zonder dat hiermee Europese wetgeving wordt overtreden.

Het overleg wordt aangespoord door techreuzen als Facebook, Google en Microsoft, alsmede veel kleinere bedrijven die met data werken. Na onthullingen van Edward Snowden over de spionagepraktijken van de Amerikaanse overheid is de EU een stuk strikter geworden over voor hoeverre persoonsgegevens van Europese burgers in de Verenigde Staten mogen worden verwerkt. Sindsdien maken Amerikaanse techbedrijven gebruik van legaal twijfelachtige workarounds om alsnog gegevens uit te kunnen blijven wisselen, in de hoop dat er op de lange termijn betere regelgeving wordt ingevoerd.

Vinden van een oplossing is een prioriteit

De EU en VS willen al een tijdje tot een goede oplossing van dit probleem komen. Vorig jaar heeft het Europees Hof van Justitie ‘belangrijke vragen opgeworpen over hoe de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan worden gewaarborgd wanneer gegevens de Atlantische Oceaan oversteken’, schrijft Tech Xplore. Eurocommissaris Didier Reynders vindt dat ‘het vinden van deze oplossing een prioriteit in zowel Brussel als Washington DC is’.

Er waren al eerder dergelijke deals gesloten, maar die werden telkens weer teruggedraaid na aanklachten dat Amerikaanse veiligheidswetten de grondrechten van Europese inwoners zouden overtreden. Volgens Reynders gaan de onderhandelingen tussen de twee ‘gelijkgestemde partners’ deze keer wel lukken.

Bestaande overeenkomsten met andere landen

Het zou niet de eerste overeenkomst zijn die de EU sluit betreffende de toegang tot gegevens van Europese burgers. Dergelijke deals bestaan ook al met Japan, Zwitserland, Canada en Israël. Verder zijn onderhandelingen met Zuid-Korea in een vergevorderd stadium en heeft Brussel in februari groen licht gegeven voor de uitwisseling van gegevens met Groot-Brittannië.

