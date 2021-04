Sociale media moeten terroristische content in een uur verwijderen

Het Europees Parlement heeft een nieuwe wet goedgekeurd betreffende terroristische content op het internet. Platforms moeten binnen een uur na een melding eventuele terroristische content verwijderen.

Volgens de wet moeten providers die gebruikers binnen de EU bedienen, binnen een uur reageren op een melding van de autoriteiten dat er terroristische content op de website is aangetroffen. Die reactie bestaat uit het verwijderen van de content of het geven van een verklaring waarom het verwijderen niet mogelijk zou zijn, schrijft TechCrunch.

Terroristische propaganda verwijderen

De wetgeving is bedoeld om de verspreiding van terroristische propaganda op online platforms als sociale media te verwijderen. Daarbij gaat het specifiek om materiaal dat aanzet tot, verzoekt tot of bijdraagt aan terroristische handelingen. Ook het geven van instructies voor een dergelijke handelingen of het aanmoedigen om aan een terroristische organisatie mee te doen valt binnen de kaders van de wet. Hetzelfde geldt voor adviezen over hoe explosieven, vuurwapens of andere wapens gemaakt moeten worden.

Zorgen

Uitgezonderd op de regelgeving zijn werken die dienen voor educatie, onderzoek, kunst of journalistiek. Toch zijn er zorgen over de wet. Zo zou hij een flinke impact hebben op de vrijheid om je online uit te drukken, al helemaal als platforms filters in gaan zetten om te voorkomen dat dergelijke content überhaupt op hun platforms terechtkomt. Het filteren van dergelijke content is niet verplicht, maar gezien de korte tijd om te reageren, ligt het voor de hand dat platforms met dergelijke tools komen.

Ook zijn er zorgen over wat er al dan niet onder terroristische content gezien kan worden. Een dergelijke wet kan al snel voor een glijdende schaal zorgen waarbij autoritaire regeringen de wet gebruiken om tegenstanders de mond te snoeren. Ook is het niet duidelijk voor hoeverre kleinere contentproviders in staat gaan zijn om zich aan de regels te houden.

Boetes door lidstaten bepaald

Om in de gaten te houden voor hoeverre de wet wordt ingezet, verplicht de wet platforms om elk jaar een overzicht te publiceren van de content die bij hun geïdentificeerd en verwijderd is. Platforms die zich niet aan de regels houden, staat een straf te wachten die bepaald wordt door de individuele landen wordt bepaald. Wel is er een maximumboete van 4 procent van de jaarlijkse omzet bepaald.

De wet is nu aangenomen, maar treedt nog niet direct in werking. Eerst moet de wet nog worden beschreven in het Publicatieblad van de Europese Unie. Twaalf maanden daarna is de wet pas echt geldig.

