Portworx by Pure Storage zet in op Kubernetes met PX-Backup 2.0

Pure Storage-dochter Portworx komt met een nieuwe versie van zijn platform voor applicatie- en databescherming. PX-Backup 2.0 komt met nieuwe mogelijkheden om Kubernetes-applicaties te beschermen.

De nieuwe versie, onthuld tijdens de Kubecon 2021-conferentie, voorziet naar eigen zeggen IT-teams van de mogelijkheden om moderne applicaties te beveiligen. Volgens de aankondiging hebben veel bedrijven namelijk moeite met het beschermen van data, in het bijzonder in complexe, gedistribueerde Kubernetes-omgevingen.

Portworx is zodoende “beter te gebruiken door van de Kubernetes-applicatie, in tegenstelling tot een pod of object, een primair filter te maken om backups in te stellen en beheren. Hierdoor kunnen gebruikers views voor applicaties optimaliseren in plaats van individuele resources en kunnen ze de user interface schalen voor honderden namespaces en duizenden resources”, aldus het bedrijf.

Andere functionaliteiten

PX-Backup 2.0 komt ook met Role Based Access Control (RBAC)-mogelijkheden. Gebruikers en gebruikersgroepen kunnen nu ingedeeld worden in specifieke rollen, terwijl admins de toestemming en de mate van gebruikerstoegang in PX-Backup kunnen beheren. Deze functionaliteit integreert met verschillende authenticatiesystemen, waaronder Active Directory.

Daarnaast bevat de nieuwe versie een dashboard met daarop weergaves van de dagelijkse en maandelijkse backup-activiteiten en -statussen. Gebruikers moeten eenvoudig inzicht krijgen in alle backup-werkzaamheden in uitvoering, waarbij ze met behulp van filters op detail kunnen inzoomen.

Portworx spreekt tevens over brede backup- en recovery-ondersteuning voor Kubernetes-diensten. Denk aan VMware Tanzu en Microsoft Azure. “PX-Backup kan nu applicaties die draaien op deze platformen beschermen, zelfs als een klant niet PX-Store gebruikt”, legt het uit.

Beschikbaarheid

PX-Backup is verkrijgbaar via de AWS Marketplace en IBM Cloud Catalog. Versie 2.0 zal in het tweede kwartaal van 2021 beschikbaar zijn.

