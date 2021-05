Commvault brengt Metallic-portfolio uit naar Microsoft Dynamics 365

Commvault heeft zijn op Saas gebaseerde databack-up- en recoveryportfolio Metallic nu ook geschikt gemaakt voor Microsoft Dynamics 365. Daarnaast werd ook het Intelligent Data Services Platform geïntroduceerd.

Datamanagement- en back-upspecialist Commvault heeft zijn as-a-service Metallic-portfolio nog meer geïntegreerd met de grote zakelijke cloudgebaseerde platforms van Microsoft. Commvault Metallic ondersteunde al back-up en recovery voor Microsoft 365 en Azure, waaraan Techzine al eerder aandacht schonk. Vanaf nu is het dus ook beschikbaar voor het CRM-platform Dynamics 365 van de techgigant.

Concreet zorgt Commvault Metallic ervoor dat klanten, vooral uit het hogere mkb-segment, hun belangrijke data met deze dienst kunnen beschermen. Kritieke data kunnen met behulp van de dataprotectiefunctionaliteit van Commvault Metallic worden geüpload naar de Metallic Cloud. De dienst maakt dit op een eenvoudige manier mogelijk. Ook kan data weer op een simpele wijze worden teruggehaald. Commvault draait zowel op on-premises servers als de public cloudomgevingen AWS en Microsoft Azure. Klanten kunnen hierdoor kiezen in welke omgeving zij hun kritieke data willen veiligstellen.

Functionaliteit Commvault Metallic Dynamics 365

De introductie van Commvault Metallic Dynamics 365 moet nu data van klanten in deze cloudomgeving beter veiligstellen. De dienst is eigenlijk een ontwikkeling van de vorig jaar gepresenteerde Hyperscale X for Metallic storage appliance. Deze dienst maakt het mogelijk dat een onder de naam Commvault geleverde appliance of een gevalideerd reference design wordt gebruikt als een on-premises doel voor het opslaan van hybrid cloud workloads. In dit geval dus de workloads vanuit MS Dynamics 365. Deze workloads worden dan beschermd door de Commvault Metallic-oplossing.

Komst Intelligent Data Services Platform

Naast de presentatie van Commvault Metallic Dynamics 365, maakte de datamanagement- en back-upspecialist ook de komst van zijn nieuwe Intelligent Data Services Platform bekend. Veel informatie werd hierover nog niet prijsgegeven, maar het platform richt zich ook op dataprotectie en databeheer. Geboden functionaliteit betreft onder meer data security, data compliance en governance, data transformation en data insights.

Appliance of SaaS

Beide nieuwe oplossingen zijn zowel beschikbaar als een geïntegreerde appliance en als SaaS. De appliance kan zowel door partners worden beheerd of door Commvault zelf binnen een SaaS-model. De diensten kunnen op abonnementsbasis worden afgenomen.