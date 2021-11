UiPath geeft RPA-platform meer automatiseringsfunctionaliteit

UiPath heeft onlangs een nieuwe versie van zijn RPA-platform uitgebracht. Met de update voegt de RPA-speler functionaliteit toe voor het automatiseren van verschillende taken.

Met de 2021.10-update wil UiPath het makkelijker maken repetitieve en vaak handmatige taken te automatiseren. Hiervoor introduceert de leverancier onder meer Integration Service. Deze tool maakt het voor ontwikkelaars mogelijk RPA-bots aan te maken die niet alleen via een user interface met bepaalde softwareprogramma’s kunnen communiceren, maar ook via een API. Op een tweetal manieren dus. Dit betekent dat de bots niet meer de UI voor het automatisch afhandelen van taken nodig hebben, maar deze taken gewoon via een API afhandelen. Dit voorkomt onder meer dat de RPA-bots na een software update waarbij de UI een verandering heeft ondergaan, opnieuw moeten worden geprogrammeerd. Een API verandert niet vaak, ook niet als er een software-update plaatsvindt.

Uitbereiding tooling voor AI-integratie

De update biedt ontwikkelaars ook meer functionaliteit voor packages, onderdelen en intelligente ‘hulpjes’ voor het verbeteren van de automatiseringskwaliteit en het inbouwen van AI-mogelijkheden in de automatische processen. Zo is het met het nieuwe MLOps Solution mogelijk de eigen zakelijke data science en AI-modellen van UiPath-partners direct in de AI center-tool te incorporeren. Ook kunnen ontwikkelaars nu automatische processen in Linux bouwen en komen er meer integraties voor Microsoft OneDrive en SharePoint. Ook slaat de Object Repository nu in Studio X automatisch broncode’s op en maakt hierbij een library van herbruikbare onderdelen.

Overige functionaliteit UiPath RPA 2021.10

Een nieuwe integratie tussen de nieuwe tool Assistant en de UiPath Marketplace moet het gebruik van deze marktplaats voor oplossingen verder automatiseren. Klanten kunnen nu in de UiPath Marketplace automatiseringsoplossingen kiezen die vervolgens geheel geautomatiseerd naar de desktopomgevingen van eindgebruikers worden uitgerold en geïmplementeerd

De security van het RPA-platform wordt ook verbeterd via een samenwerking met securityspecialist CrowdStrike. Hiermee krijgen de RPA-bots van het platform dezelfde securitypolicies toegewezen die normaal ook voor echte medewerkers gelden. Daarnaast kunnen gebruikers van het platform hun productiecapaciteit opschalen en beter beheren. De nieuwe tool Robot auto-healing zorgt bijvoorbeeld voor ingebouwde IT-automatiseringsfunctionaliteit, checkt de runtime-omgevingen van de robots en lost zonder menselijke interventie problemen op.

Verder is aan het UiPath RPA-platform versie 2021.10 nog functionaliteit toegevoegd die de ervaring voor volledig cloudgebaseerde omgevingen moet verbeteren. Vooral als het gaat om het afleveren van de functionaliteit via de UiPath Automation Cloud SaaS-omgeving voor on-premises-, public cloud- of via hostingpartners. Denk hierbij aan een verbeterde packaging van alle diensten of het aanbieden van de diensten in containers via het orkestratieplatform Kubernetes.