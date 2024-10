UiPath verlegt koers en zet vol in op agentic AI

UiPath, marktleider op het gebied van softwarebots voor procesautomatisering, verlegt de focus naar AI agents die dynamische beslissingen kunnen nemen. Dit is een opmerkelijke (maar hele begrijpelijke) overgang van robotische AI die repetitieve taken afhandelt, naar agentische AI die complexere en adaptieve taken aankan.

Het bedrijf deed deze aankondiging tijdens de eigen FORWARD-conferentie in Las Vegas en introduceerde meteen twee producten om deze koerswijziging te concretiseren: Autopilot en Agent Builder. Autopilot, nu gratis beschikbaar, is een AI-tool waarmee medewerkers workflows kunnen automatiseren via een conversatie-interface (dus op ChatGPT-achtige wijze). Het werkt zowel op Windows als Mac.

Eigen agents bouwen

Autopilot maakt het mogelijk om zonder technische vaardigheden de agent te bouwen die je nodig hebt. Dat kan bijvoorbeeld gaan om het automatiseren van documentanalyse of data-invoer, maar ook het matchen van antwoorden op ingewikkelder vragen met bedrijfseigen data. Bijkomend voordeel is dat de bestaande security- en beheerfuncties van UiPath ook hier van toepassing zijn en geschikt gemaakt voor het beheer van dergelijke agents, de zogeheten UiPath AI Trust Layer.

“Met agents kan iedereen complexere taken en nieuwe scenario’s afhandelen, wat enorme waarde biedt aan onze klanten”, aldus Graham Sheldon, Chief Product Officer bij UiPath. “Door klanten de mogelijkheid te bieden om hun eigen gespecialiseerde agents te bouwen in een eenvoudige, low-code ontwikkelomgeving of een kant-en-klare template, kunnen ze eenvoudig nieuwe use cases automatiseren, kosten vermijden en de concurrentie voor blijven.”

Om met de andere toevoeging aan het portfolio, de Agent Builder, aan de slag te gaan, moeten klanten nog ietsje langer geduld hebben. Deze gaat komende december in preview. Met deze tool kunnen developers AI-agents maken die samenwerken met eenvoudiger (software) robots én menselijke medewerkers in gedeelde workflows.

Mensen, robots en agents in één workflow

De robotische AI krijgt dan bijvoorbeeld de repetitievere taken toebedeeld, terwijl de agentic AI optimalisatiestappen voorstelt en reageert op dynamische situaties. Deze tool maakt deel uit van UiPath’s Studio suite en ondersteunt zowel op maat gemaakte als vooraf geconfigureerde agents. Dat stelt developers in staat snel in te spelen op uiteenlopende automatiseringsbehoeften.

Deze vernieuwingen in het aanbod van UiPath’s laten zien dat de koers van het bedrijf verandert van puur op regels gebaseerde automatisering naar flexibeler en veelzijdiger systemen, waar menselijke medewerkers samenwerken met dynamische agents in allerlei verschillende use-cases. Daniel Dines, CEO van UiPath, noemt deze verschuiving ‘de natuurlijke evolutie van robotische procesautomatisering (RPA)’.

Samenwerking met LLM-bouwers

Tijdens FORWARD maakte UiPath ook bekend dat het samenwerkt met Inflection AI, de maker van het Pi-LLM, om het UiPath Platform te integreren met de Inflection for Enterprise-softwaretoolset. Door samenwerking met Intel wil Inflection de tools van UiPath beschikbaar maken als optie voor Intel’s Tiber AI Cloud service, met behulp van Intel’s nieuwe Gaudi 3-processors.

Ook integreert UiPath Anthropic’s LLM Claude 3.5 Sonnet met de eigen productreeks. De bedoeling hiervan is om nieuwe AI-functies te leveren voor onder meer Autopilot, Clipboard AI (een standalone-applicatie die helpt bij data-invoer en die fungeert als een intelligente copy-paste assistent) en een nieuwe oplossing voor het samenvatten van medische dossiers.

