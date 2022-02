Cegeka koopt Solver Sweden: ‘Scandinavië loopt voor op data en AI’

Cegeka neemt dataspecialist Solver Sweden over. Daarmee haalt Cegeka meerdere Business Intelligence- en Data Engineer-experts in huis.

Cegeka koopt een meerderheidsaandeel van Solver Sweden. De dataspecialist is voornamelijk actief in Zweden. Cegeka hoopt de overname te gebruiken om Business Intelligence- en Data Engineering-expertise te versterken en verder te groeien in Scandinavië.

Cegeka werd in 1988 opgericht voor de digitale transformatie van een steenkolenmijn. Toentertijd bestond het bedrijf uit een enkel datacenter, 30 werknemers en een handvol mainframeoplossingen. Ruim 30 jaar later draait de organisatie op 5.000 medewerkers en diverse infrastructuur-, cloud- en netwerkdiensten.

Cegeka en Solver Sweden

“Het team (Solver Sweden, red.) heeft heel wat data-ervaring op de teller”, vertelt Kristel Dermotte, Global VP Data Solutions bij Cegeka. “Er was nog nooit zo veel behoefte aan experts met ervaring met data en AI. Deze expertise vinden we terug bij Solver Sweden.”

De keuze voor een Zweeds bedrijf en een Zweedse markt is doelgericht. Volgens Cegeka is de markt voor data en AI sterk ontwikkeld in Scandinavië. “De regio zit aan de kop van het Europese peloton”, aldus Denis van Nunen, managing director van Cegeka Zweden.

