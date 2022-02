Eric Schmidt schenkt 110 miljoen euro voor onderzoek naar AI-risico’s

Eric Schmidt, de ex-CEO van Google, lanceert een fonds van 110 miljoen euro voor onderzoekers die de “moeilijke problemen” van AI op willen lossen. Het geld subsidieert onderzoek naar de gevaren, politieke risico’s en beperkingen van AI.

Het fonds (AI2050) wordt beheerd door Eric Schmidt en James Manyika, huidige Vice President van Technology and Society bij Google. Volgens het tweetal wordt er te weinig gewerkt aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken over AI.

Denk aan onderzoek naar de manieren waarop AI wereldwijde ongelijkheid oplost — of juist erger maakt. De 110 miljoen euro is niet alleen bestemd voor onderzoek naar de risico’s van AI, maar onderzoek naar manieren om dergelijke risico’s op te lossen.

Geen corporates toegestaan

Schmidt en Manyika bepalen samen wie het geld gaat ontvangen. Schmidt benadrukt dat de ontvangers niet voor corporates mogen werken. De ex-CEO van Google voegt toe dat Google geen betrekking heeft tot het fonds.

“De meeste subsidies voor AI-onderzoek zijn bestemd voor commerciële doeleinden”, vertelt Manyika. “Dat is te verwachten, want AI is ongelooflijk waardevol voor de industrie. Het is veel lastiger om geld te vinden voor onderzoek naar moeilijke, grote en maatschappelijke AI-vraagstukken.”

“Velen bespreken de risico’s van AI, maar weinigen werken aan oplossingen”, voegt Schmidt toe. “Als we met het fonds onderzoekers vinden die de moeilijkste vragen kunnen beantwoorden, dan is dat een geweldige uitkomst.”

Meedoen met het initiatief

De initiatiefnemers laten weten dat de kandidaten voor de subsidies in de komende maanden worden bekendgemaakt. Schmidt Futures, de organisatie van Eric Schmidt, accepteert nog geen subsidieaanvragen. Wel maakt de organisatie binnenkort bekend hoe geïnteresseerden betrokken kunnen worden bij het project.