Insiders beweren dat LG opvouwbare displays gaat produceren voor HP.

Volgens Zuid-Koreaanse nieuwssite TheElec tekenden SK IE Technology en LG een overeenkomst voor de levering van displayonderdelen. De bron beweert dat de onderdelen bestemd zijn voor de productie van 10.000 opvouwbare displays. LG zou de displays in het komende najaar aan HP leveren voor de productie van een vouwbaar pc-model.

HP heeft nog niet op het gerucht gereageerd. Wel weten we dat LG aan displays voor pc’s werkt. In januari bevestigde de organisatie een opvouwbaar 17-inch ontwerp. Als het ontwerp inderdaad voor HP bestemd is, dan worden Lenovo en Asus een concurrent rijker.

In 2020 introduceerde Lenovo de 13,3-inch ThinkPad X1 Fold, een van de eerste pogingen tot een opvouwbare notebook. De 17-inch display van LG is een stuk groter, maar niet onovertroffen. In januari onthulde Asus de Zenbook 17,3-inch Fold OLED. Het model wordt met verloop van 2022 beschikbaar.

Het begon met een flop

De markt voor opvouwbare laptops is jong. Het uiterlijk van de modellen van Lenovo en Asus verschilt drastisch. Niemand lijkt precies te weten wat wel en niet werkt. Fabrikanten hebben nog geen vaste formule gevonden, in tegenstelling tot de markt voor notebooks, waar de meeste introducties lijken op het vorige model.

Rechts: Lenovo ThinkPad X1. Links: Zenbook 17 Fold.

Opvouwbare smartphones hebben iets meer jaren achter de kiezen, maar de technologie blijft experimenteel. Samsung was er vroeg bij. De Galaxy Fold werd in februari 2019 gelanceerd. Verwachtingen waren hoog, maar het uiteindelijke apparaat stelde teleur. Het model bleek veel kwetsbaarder dan een traditionele smartphone. Inmiddels zijn we vier jaar verder, en blijven fabrikanten op zoek naar een waardig ontwerp.