De gerespecteerde analist Ming-Chi Kuo heeft enkele sappige details gedeeld in een recente reeks tweets. Volgens Kuo komt Apple met een opvouwbare iPad en een verbeterde iPad Mini. Ze zouden al in 2024 in de schappen kunnen liggen.

De opvouwbare iPad zal een koolstofvezel kickstand krijgen, geproduceerd door Anjie Technology. Of deze kickstand direct in de tablet wordt ingebouwd of dat het een extra accessoire wordt is nog niet duidelijk. Kuo’s voorspelling sluit echter aan bij eerdere berichten van vorig jaar dat de opvouwbare iPad een 20-inch scherm zou kunnen krijgen waarvan de helft als virtueel toetsenbord fungeert.

Samsung maakte al een grote sprong in de opvouwbare markt

Afgelopen augustus introduceerde Samsung twee toestellen, de Galaxy Z Fold 4 en de Galaxy Z Flip 4, gemaakt van een materiaal dat Ultra-Thin Glass heet en dat naar eigen zeggen 45% sterker is dan hun vorige technologie. Het Koreaanse bedrijf is geen onbekende in het leveren van schermen aan andere bedrijven, en Apple is naar verluidt een van zijn grootste klanten. Naar schatting heeft Apple 80 miljoen schermen bij Samsung besteld voor hun nieuwste iPhone 14-serie. Het is dan ook goed mogelijk dat een opvouwbare iPad ook opvouwbare schermen van Samsung zal bevatten.

Recente rapporten hebben aangetoond dat Apple ook werkt aan aangepaste schermen voor sommige van zijn toestellen. Die worden door andere bedrijven ontwikkeld. De vraag is of die schermen kunnen concurreren met Samsung.

Is de opvouwbare iPad een gamechanger?

We zullen moeten afwachten of een opvouwbare iPad een grote verandering te weeg brengt in de tabletmarkt. Dat kunnen we pas beoordelen als we de opvouwbare iPad in handen hebben. Er is overigens nog ander Apple tabletnieuws. Volgens de analist wordt er gewerkt aan een verbeterde iPad Mini, die begin 2024 in massaproductie zou kunnen gaan.

Het belangrijkste verkoopargument van de volgende iPad Mini is een nieuwe chipset. Apple zou voor de nieuwe iPad-mini ook de M-chipserie willen gebruiken, waar momenteel de duurdere iPads en Mac-computers gebruik van maken.