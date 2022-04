De nieuwe Dell Latitude 9330 heeft vier touchpad-knoppen voor de bediening van Zoom.

Dell spitst producten regelmatig toe op videoconferencing. De nieuwste intrede is het touchpad van de Dell Latitude 9330, een 2-in-1. Vier knoppen maken het mogelijk om Zoom te bedienen. Gebruikers kunnen microfoons dempen, schermen delen, berichten versturen en webcams in- of uitschakelen. De knoppen zijn uitsluitend geschikt voor Zoom. Een woordvoerder van Dell liet weten dat dit op de lange termijn kan veranderen, afhankelijk van gebruikersfeedback.

Stap je een vergadering in, dan worden de webcam en microfoon automatisch in- of uitgeschakeld. De standaardinstellingen zijn aanpasbaar. De knoppen hebben een rode tint wanneer een microfoon of webcam is uitgeschakeld. Schakel je de microfoon of webcam in, dan worden de knoppen wit.

Dell Latitude 9330

Naast het touchpad bevat de 2-in-1 een 1080p-camera met een elektromechanische sluiter. De sluiter wordt automatisch geopend en gesloten wanneer een videogesprek begint en eindigt. Het mechanisme houdt meekijkers buiten de deur. Verder bevat het model vier microfoons die ruis onderdrukken met behulp van AI.

Nieuwe Dell pc’s worden geleverd met Dell Optimizer, een driver. De software maakt het mogelijk om tegelijkertijd via wifi én ethernet met het internet te verbinden. Volgens Dell is de combinatie sneller dan een enkele verbinding.

De krachtigste configuratie van de Latitude 9330 heeft een 12th Gen Core i7 CPU en 32GB LPDDR5 RAM. Aan de zijkanten vind je een 3.5mm jack, SIM tray en drie USB-C-ingangen, waaronder tweemaal Thunderbolt 4. Het prijskaartje van de Latitude 9330 is nog niet bekend. Dell bevestigt dat het model vanaf juni wordt geleverd.

