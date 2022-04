Dell introduceert een nieuw portfolio voor hybride werken. Het portfolio bestaat uit laptops en updates van Dell Optimizer, een softwaretool voor de versnelling van pc’s.

De Latitude-laptopserie wordt uitgebreid met elf nieuwe laptops en 2-in-1-modellen. De Latitude 7330 Ultralight (laptop) en Latitude 9430 (2-in-1) springen wat ons betreft in het oog. Volgens Dell zijn de 7330 en 9430 ’s werelds kleinste modellen in hun klasse. Beide modellen zijn vanaf april beschikbaar.

Daarnaast breidt Dell de Precision-laptopserie uit. De serie is geschikt voor grafisch werk. De Precision 5470, een van drie nieuwe introducties, verschijnt in april. Het model bevat een 12th Gen Intel i9 CPU en een Nvidia RTX A1000 GPU. De maximale opslagcapaciteit bedraagt 4TB. RAM piekt op 64GB DDR5. Het prijskaartje is onbekend.

Dell Optimizer

Elke moderne Dell PC ondersteunt Dell Optimizer. De software gebruikt AI en ML om een device te versnellen. Sommige applicaties starten sneller op en batterijverbruik wordt geoptimaliseerd. De software is vandaag geüpdatet. Een nieuwe instelling maakt het mogelijk om gevoelige informatie van het beeld te verwijderen zodra een onbekende persoon de pc gebruikt. Daarnaast wordt de helderheid van een display automatisch verminderd wanneer een gebruiker wegkijkt. Het laatste bespaart stroom.

Ook maakt Dell Optimizer het vanaf vandaag mogelijk om tegelijkertijd met een draadloos én bekabeld netwerk (ethernet) te verbinden. Dell beweert dat twee verbindingen sneller werken dan een.

Tot slot sleutelde Dell aan de noise-cancellation van Dell Optimizer. De software is al langer in staat om achtergrondgeluiden tijdens meetings te verminderen. De nieuwste update verhoogt de effectiviteit van ruisvermindering.

