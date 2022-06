ZTE lanceert de W600D, zijn eerste cloudgebaseerde laptop. Het model biedt een basis voor ZTE uSmart, een bestaande desktop-as-a-service-oplossing.

Het Chinese ZTE ontwerpt smartphones, PC’s en randapparatuur. Tijdens de jaarlijkse Cloud Network ECO Summit maakte de organisatie zijn eerste cloudgebaseerde laptop bekend.

ZTE ontwierp de W600D als basis voor ZTE uSmart. De bestaande dienst biedt een desktopomgeving vanuit de cloud, beschikbaar op elk device. De oplossing is vergelijkbaar met Azure Remote Desktop Services en Citrix DaaS.

Gebruikers van uSmart hebben een redelijke internetverbinding nodig. Die is niet altijd beschikbaar. De nieuwe W600D lost het probleem op.

W600D

ZTE ontwierp een eigen versie van het Route Access Protocol (RAP) om de minimale verbindingssnelheid te verlagen. De W600D ondersteunt uSmart vanaf 128kb/s.

Medewerkers kunnen de laptop activeren door een code te scannen, wat administrators helpt bij deployments in grote omgevingen. Volgens ZTE is de laptop ook geschikt voor thuisgebruik. Een ingebouwd AI-systeem houdt de voorkeuren van meerdere gezinsleden bij.

De behuizing is zilverkleurig, het beeldscherm bedraagt 14-inch en de camera schiet HD-video. Het model weegt ongeveer 1,1 kg. ZTE deelde geen details over de processor. Logisch, want de laptop is niet ontworpen om op eigen kracht te draaien. Zoals eerdergenoemd komen de prestaties uit de cloud.

Eerder lanceerde ZTE een cloudgebaseerde desktop, de W100D. Het model is niet veel groter dan een portomonnee. Ook de W100D is uitsluitend geschikt voor uSmart.