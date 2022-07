De koers van Seagate keldert. De organisatie worstelt met chiptekorten voor SSD’s, NAS-apparaten en racks. Uit het meest recente kwartaalrapport blijkt dat de productie in de komende maanden afneemt.

In hetzelfde rapport voorspelt de organisatie een omzet van 2,35 miljard dollar voor het aankomende kwartaal. Dat is 24 procent minder dan vorig jaar. Analysten verwachtten minstens 3 miljard. Investeerders schrokken van het nieuws.

Aandelenprijs daalt

In de uren na de bekendmaking daalde de aandelenprijs met bijna elf procent. In de afgelopen 24 uur zakte de koers met meer dan negen procent. “We verwachten dat wereldwijde onzekerheden en tekorten aan niet-HDD-componenten onze markt op de korte termijn onder druk blijven zetten”, zei financieel directeur Gianluca Romano.

Met ‘niet-HDD-componenten’ doelt Romano op elk ander product in het aanbod van Seagate. De organisatie produceert SSD’s, NAS-apparaten en racks voor datacenters in de Verenigde Staten en Azië.

In de Verenigde Staten was er meer dan genoeg vraag, zegt CEO Dave Mosley. Het probleem lag aan het aanbod. “Aanhoudende tekorten zorgden ervoor dat de bouw van nieuwe datacenters niet kon worden voltooid”, aldus de CEO.

In Azië ligt het anders. De vraag ontbrak. Mosley stelt dat Aziatische cloudklanten worstelen met de gevolgen van COVID-lockdowns. Dat heeft volgens de CEO een impact op “alle markten die we in de regio bedienen”.

“We verminderen onze productieplannen, terwijl we ons blijven concentreren op het stimuleren van de toeleveringsketens. We handhaven voorzichtige kostenbeheersing in het hele bedrijf”, besluit Mosley.

Verschillende markten

In de afgelopen maanden maakten meerdere organisaties teleurstellende kwartaalcijfers bekend. Cisco, Micron en SK hynix worstelen stuk voor stuk met tekorten en inflatie. Microsoft, Google, Meta en Apple bereiden zich voor op een recessie door minder personeel aan te nemen.

In sommige markten draait de trend om. Nokia, Hyundai en ABB presteerden in het afgelopen kwartaal boven verwachtingen. De organisaties verwachten dat hun chiptekort in de komende maanden terugloopt.