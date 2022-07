Hyundai, Nokia en ABB verwachten dat het chiptekort in de komende maanden terugloopt. Na drie jaar aan schaarste krabbelt de markt op.

Er is geen simpele verklaring voor het tekort van de afgelopen drie jaar, maar COVID-19 speelde een rol. Lockdowns zorgden voor meer internetverkeer en cloudleveranciers kochten processoren in. De vraag naar consumentenapparatuur steeg en vrat door de voorraad van elektronicafabrikanten heen.

Tegelijkertijd zijn de grootste chipfabrikanten — de zogeheten foundries — op één hand te tellen. De machines voor de massaproductie van moderne chips zijn zeldzaam en duur. Nieuwe fabrieken kosten een vermogen. Zelfs als fabrikanten het tekort hadden zien aankomen, is het de vraag of ze bereid waren geweest om miljarden te investeren ‘voor het geval dat’.

We zullen het waarschijnlijk nooit weten. Het goede nieuws is dat het tekort voor meerdere organisaties terugloopt. Het tweede kwartaal van dit jaar was voor Hyundai heeft het meest winstgevende kwartaal van de afgelopen acht jaar. Volgens de organisatie waren er voldoende chips beschikbaar om de fabrieken ’s weekends en ’s avonds open te houden. Hyundai is van plan om de productie in de tweede helft van het jaar te verhogen.

ABB en Nokia

Ook voor ABB is het einde in zicht. ABB is een grote leverancier van motoren en auto-onderdelen. In het meest recente kwartaalrapport stelt de organisatie dat het aanbod van chips toeneemt. ABB verwacht ongeveer 10 procent meer omzet in het huidige kwartaal. De toevoer van chips maakt het mogelijk om meer robots en motoren te produceren. “Het trekt aan”, zei CEO Bjorn Rosengren, die het tekort eerder dit jaar als “ernstig” beschreef.

Rosengren voegde toe dat de productiecapaciteit van chipfabrikanten toeneemt terwijl de vraag naar consumentenapparatuur afneemt. Als gevolg kunnen chipfabrikanten meer chips toezeggen aan de zakelijke markt. Een rapport van marktonderzoeker Susquehanna wees eerder dit jaar uit dat de vraag naar consumentenapparatuur afneemt door oorlog en inflatie.

Hoewel Nokia in het afgelopen kwartaal krap zat, is ook deze organisatie optimistisch. “De algemene richting in de chipindustrie is op dit moment positief, maar we hadden in het tweede kwartaal nog steeds beperkingen”, zei CEO Pekka Lundmark in het rapport. Nokia voorspelt dat het tekort in de tweede helft van 2022 terugloopt.

Tegenlicht

Niet alles is koek en ei. Fabrikanten van consumentenapparatuur worstelen met de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en COVID-19-lockdowns in China. Gesloten fabrieken verstoren de supply chain. Bovendien hebben consumenten minder koopkracht, waardoor de vraag daalt.

Electrolux, een van de grootste witgoedfabrikanten van Europa, presteerde slechter dan verwacht. Electrolux verwacht dat de supply chain in de tweede helft van 2022 herstelt, maar benadrukt de risico’s van COVID-19-lockdowns en de oorlog in Oekraïne.

