Alle nieuwe smartphones en tablets die in de Europese Unie worden verkocht moeten vanaf 2024 over een USB-C-oplaadingang beschikken. Producten zonder USB-C-oplaadingang kunnen van de markt worden gehaald.

Het wetsvoorstel werd in 2021 door de Europese Commissie gepresenteerd en onlangs door het Europees Parlement aangenomen. Meer dan 600 parlementariërs stemden voor. Slechts 13 parlementariërs stemden tegen.

Apparaten met een power delivery van tot 100 Watt zijn de eerste stap. Naast smartphones en tablets geldt de wet voor camera’s, koptelefoons, headsets en oordoppen, draagbare speakers en game consoles, e-readers, muizen, toetsenboorden en navigatiesystemen. Vanaf de lente van 2026 moeten ook laptops over een USB-C-oplaadingang beschikken.

Waarom?

Een van de grootste argumenten voor de wet is duurzaamheid. Oplaadkabels belanden regelmatig op de schroothoop. De plastic hulzen worden massaal verbrand om het materiaal aan de binnenkant van de kabels door te verkopen. Naast de uitstoot van plasticverbranding belasten fabrikanten het milieu door nieuwe kabels te produceren om weggegooide kabels te vervangen.

Een verplichte, universele oplaadingang vermindert het aantal afgedankte kabels. Gebruikers van apparaten zijn minder snel geneigd om kabels weg te gooien wanneer de kabels op meerdere apparaten aansluiten. Fabrikanten kunnen er sneller voor kiezen om geen oplaadkabel met nieuwe apparaten mee te leveren, aangezien een groter aantal gebruikers reeds over een geschikte kabel beschikt.

Verstoorde markt

Een bijkomstig voordeel voor consumenten is dat een kapotte of verloren kabel gemakkelijker vervangen kan worden. De Europese Commissie verwacht dat Europese consumenten in totaal 250 miljoen euro per jaar gaan besparen op de aankoop van nieuwe oplaadkabels. De keerzijde is dat verkopers van kabels een vergelijkbaar bedrag zullen missen. De huidige markt voor oplaadkabels wordt verstoord, maar de voordelen van de wet wegen voor Brussel zwaarder dan de nadelen.

Fabrikanten die de regels overtreden lopen het risico dat hun producten van de markt worden gehaald. Apple heeft zich in de afgelopen jaren herhaaldelijk tegen het wetsvoorstel uitgesproken. De techgigant produceert nog steeds producten met Lightning-oplaadkabels, waaronder de iPhone 14-serie. Ondanks zijn ontevredenheid over het wetsvoorstel bereidde Apple zich in de afgelopen jaren voor op de transitie naar USB-C. Naar verwachting is de techgigant volledig gereed om in 2024 over te stappen.

